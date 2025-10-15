川普嗆「要終止中國食用油貿易」！遭酸小打小鬧：連癢都搔不到

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
川普稱考慮終止中國「食用油貿易」，被外界視為選舉語言，網友嘲諷「這招連習都癢不到」。法新社
美國總統川普再度出招，宣布「考慮終止與中國部分貿易往來」，其中竟包括「食用油」。他指控中國刻意不買美國大豆，是對美國農民的「經濟敵對行為」，強調美國可以自行生產食用油，不需仰賴中國。不過這番話引發全球市場與網友熱議，外界普遍認為此舉「政治象徵大於實質影響」。

根據《路透》報導，川普在社群平台上發文，稱中國減少自美採購大豆，是一種談判策略，美方正考慮報復措施，包括終止與中國相關的食用油貿易。實際上，美國進口的植物油主要來自印尼與馬來西亞，與中國往來極少，因此即使中止交易，對雙方經濟影響都有限。分析認為，川普此舉是為了向美國農業州選民展現「不依賴中國」的強硬形象。

部分網友力挺川普喊話「水啦！讓中國不能炒菜」、「支持打爆支那」、「用賣不掉的大豆磨油，MAGA！」。也有人認為這是選舉語言，但至少展現「美國自給自足」的企圖。有人留言「大豆有選票壓力，這是對內喊話」、「美國最強大國，態度堅定也是一種訊號」。

更多人則嘲諷這是「沒牌了的小打小鬧」。留言如「中國出口美國的食用油又沒多少，這根本不痛不癢」、「川普出這招是在給自己下台階」、「禁食用油不如禁衛生紙」、「中國看到會笑死吧，就這？」。甚至有人吐槽「地溝油比較適合川普」、「美國一堆大豆，還要跟中國買油？」、「這招連習都癢不到」。

