川普又贏？鮑爾「縮表將在幾個月內結束」…股民嗨水龍頭開：空軍快逃

美聯儲主席鮑爾在最新談話中表示，資產負債表縮減行動「可能在未來幾個月內接近尾聲」。此言一出，市場解讀為結束緊縮、流動性將回歸的訊號。消息曝光後，股板立刻炸鍋，網友用一句「川又贏？」點出市場資金派對或再啟的氛圍。

鮑爾的表態被視為貨幣政策出現轉折，意謂著量化緊縮（QT）結束的時點將近，也可能意味「放水時代」再度回歸。部分市場人士認為這是為了防止流動性風險擴大，也有分析指出，美聯儲或在為未來的降息循環預留空間。此舉讓原本擔心經濟衰退與債務壓力的投資人情緒明顯轉多。

看多派紛紛留言「水龍頭開起來」、「老鮑直接放尿淹死空蛙」、「結束縮表＝噴到月球」。不少人笑稱「請工作人員打開水龍頭」、「問就是噴」、「QE準備噴爆」。也有網友認為這將是「美股美債資金天堂」，甚至喊出「台股四萬點不是夢」。

但也有理性聲音提醒，放水雖能救市，卻恐釀通膨與債務風險。網友表示「放水救衰退？會有效嗎？」「縮太少，印上癮很難回頭」「這是中產的通膨地獄」。部分人也擔心「還有我們看不到的危機」，提醒投資人勿盲目追高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。