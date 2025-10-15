進入「慢熊緩跌」多頭結束？該全換債券…也有人說：傻多就好不要不信

有網友在PTT發文表示，自己早在四月初就識破川普的炒股伎倆，如今再度根據價量與本益比研判「多頭已經結束」，並預測台股恐進入「慢熊緩跌」走勢。原PO更大膽建議，現階段應將股票轉為債券，引發投資人熱烈討論。

原PO指出，四月的急跌急漲格局「已經用過沒效了」，推測接下來可能出現數月的緩跌，甚至一路跌到明年。他認為這種時期「轉債券比較穩妥」，並詢問其他網友是否有相同感覺或掌握內幕。此文短時間內湧入大量留言，有人附和、有的反駁，也有人開玩笑緩解氣氛。

支持原PO看法的網友認為，市場確實出現降溫訊號。留言提到：「好，可以，全換債券」、「收到了，全換債券比較穩」、「持股水位已降，慢慢賣到總資金的四成」、「2026走空一整年」。也有人指出「美國關門、債務失控，擁抱美債是牛逼思維」，看好債市後勢。

反對者則認為，市場仍在多頭格局中，未必要過早悲觀。部分留言指出，「熊甚麼熊，沒看到AI吵翻天嗎」、「多頭會持續到2027年初」、「熊市會創新高？」、「傻多就好不要不信」。還有人打趣說「北極熊可愛」、「我不玩了，錢還我」、「全換定存比較穩」，酸度十足。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。