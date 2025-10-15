快訊

風災後3個月2000噸「光電廢棄物」還在清！90天追蹤調查處理亂象

297萬人今早被錢香醒！11檔台股ETF發股利161億元

進入「慢熊緩跌」多頭結束？該全換債券…也有人說：傻多就好不要不信

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT股板熱議「慢熊緩跌」走勢，有人喊全換債券、也有人堅信AI多頭未止。記者曾原信／攝影
PTT股板熱議「慢熊緩跌」走勢，有人喊全換債券、也有人堅信AI多頭未止。記者曾原信／攝影

有網友在PTT發文表示，自己早在四月初就識破川普的炒股伎倆，如今再度根據價量與本益比研判「多頭已經結束」，並預測台股恐進入「慢熊緩跌」走勢。原PO更大膽建議，現階段應將股票轉為債券，引發投資人熱烈討論。

原PO指出，四月的急跌急漲格局「已經用過沒效了」，推測接下來可能出現數月的緩跌，甚至一路跌到明年。他認為這種時期「轉債券比較穩妥」，並詢問其他網友是否有相同感覺或掌握內幕。此文短時間內湧入大量留言，有人附和、有的反駁，也有人開玩笑緩解氣氛。

支持原PO看法的網友認為，市場確實出現降溫訊號。留言提到：「好，可以，全換債券」、「收到了，全換債券比較穩」、「持股水位已降，慢慢賣到總資金的四成」、「2026走空一整年」。也有人指出「美國關門、債務失控，擁抱美債是牛逼思維」，看好債市後勢。

反對者則認為，市場仍在多頭格局中，未必要過早悲觀。部分留言指出，「熊甚麼熊，沒看到AI吵翻天嗎」、「多頭會持續到2027年初」、「熊市會創新高？」、「傻多就好不要不信」。還有人打趣說「北極熊可愛」、「我不玩了，錢還我」、「全換定存比較穩」，酸度十足。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

北極熊 台股 失控 美債 川普

延伸閱讀

川普開口要每年3500億美元！南韓財長直喊「只能拿出200億」

早盤衝27500、午盤翻黑殺百點！法人：出現「這兩訊號」真的警報

大陸強硬回應稀土出口管制措施 台指期再陷「匆匆忙忙」處境

散戶賣台積電梭哈0050！網酸「脫褲子放屁」：成分都一樣

相關新聞

進入「慢熊緩跌」多頭結束？該全換債券…也有人說：傻多就好不要不信

有網友在PTT發文表示，自己早在四月初就識破川普的炒股伎倆，如今再度根據價量與本益比研判「多頭已經結束」，並預測台股恐進入「慢熊緩跌」走勢。原PO更大膽建議，現階段應將股票轉為債券，引發投資人熱烈討論

散戶賣台積電梭哈0050！網酸「脫褲子放屁」：成分都一樣

台股14日上演「高檔翻黑」戲碼。盤初在台積電（2330）隨美股強彈，再創1,460元新天價。一名網友在Dcard分享，自己將台積電持股獲利了結後，直接轉入ETF 0050，並強調「對小資族的我只能小買30支，希望能趕快把300萬賺上來」。此舉引發熱議，不少網友質疑「換股操作」是否真有差別，有人更以「脫褲子放屁」形容其做法。

100％關稅…陸商務部嗆「打！奉陪到底」 網：又在重播四月劇本

美中貿易戰再升級。美方揚言對中國商品加徵100%關稅，大陸商務部14日強勢回應「打，奉陪到底；談，大門敞開」，重申將堅定維護國家利益與全球供應鏈穩定。這句話一出，網路再度炸開，不少人直呼「好像又回到四

早盤衝27500、午盤翻黑殺百點！法人：出現「這兩訊號」真的警報

TACO效應降溫美中貿易緊張，台股早盤一度創下27505點新高，卻在午盤急轉直下、回跌百點。市場對AI與台積電法說仍抱樂觀態度，不過法人提醒，若出現「爆量中長黑」或「跌破季線」，才是多頭可能反轉的關鍵

川普開口要每年3500億美元！南韓財長直喊「只能拿出200億」

美中貿易戰才剛降溫，美韓又陷入談判風暴。美國總統川普向南韓開出「3500億美元」的天價要求，意圖作為關稅協議的「前金」。南韓財長則在國會無奈表示，一年最多只能拿出200億美元，兩國談判氣氛瞬間緊繃。

又TACO不意外…美財長證實「100％關稅不一定要發生」！川習會續約

就在外界以為美中關係即將全面破裂、貿易戰升溫之際，美國財政部長貝森特出面滅火，強調「川習會沒有取消」，且100%關稅「不一定會發生」。消息一出，市場信心回穩，也再度印證川普「TACO外交」的經典劇情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。