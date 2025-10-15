快訊

風災後3個月2000噸「光電廢棄物」還在清！90天追蹤調查處理亂象

297萬人今早被錢香醒！11檔台股ETF發股利161億元

散戶賣台積電梭哈0050！網酸「脫褲子放屁」：成分都一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價頻創新高。歐新社
台積電股價頻創新高。歐新社

台股14日上演「高檔翻黑」戲碼。盤初在台積電（2330）隨美股強彈，再創1,460元新天價。一名網友在Dcard分享，自己將台積電持股獲利了結後，直接轉入ETF 0050，並強調「對小資族的我只能小買30支，希望能趕快把300萬賺上來」。此舉引發熱議，不少網友質疑「換股操作」是否真有差別，有人更以「脫褲子放屁」形容其做法。

原PO表示，看好大盤走勢，因此將資金自台積電轉移至0050，認為操作更為穩健。他並直言「今天的盤穩漲的」，展現對後市的樂觀態度。然而，由於0050主要成分股包含台積電，此舉是否真能帶來差異，成為討論焦點。

部分網友第一時間就冷嘲熱諷，直言「你賣了牛肉，又買一塊上面都是雜草的牛肉」，認為換股無非只是形式不同。有人指出「台積電賺得比較快」，也有人笑稱「券商最喜歡這種換來換去的股民」，暗示操作過於頻繁反而讓手續費受惠。另有留言戲謔「大聰明」，直指操作沒有實質意義。

在共識部分，不少網友認為換股幾乎等同「原地踏步」。有人直言「看起來有換，實際上差不多」、「概念不是一樣嗎」，也有人指出「0050漲幅通常不及台積電，反而可能錯失更快的獲利機會」。更有人提醒，若真想要放大報酬，應該選擇台指期或其他衍生性商品，但也強調「主力都不敢說一定穩賺」，酸原PO過於自信。

另一方面，仍有少數網友持較包容態度，認為「自己想好就好」，也有人表示「我兩檔都持有」，強調依照自身資金規劃即可。此外，也有人建議若想分散風險，與其在台股內部換股，不如考慮VOO或VT等美股ETF，才能達到更有效的全球配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

進入「慢熊緩跌」多頭結束？該全換債券…也有人說：傻多就好不要不信

有網友在PTT發文表示，自己早在四月初就識破川普的炒股伎倆，如今再度根據價量與本益比研判「多頭已經結束」，並預測台股恐進入「慢熊緩跌」走勢。原PO更大膽建議，現階段應將股票轉為債券，引發投資人熱烈討論



台股14日上演「高檔翻黑」戲碼。盤初在台積電（2330）隨美股強彈，再創1,460元新天價。一名網友在Dcard分享，自己將台積電持股獲利了結後，直接轉入ETF 0050，並強調「對小資族的我只能小買30支，希望能趕快把300萬賺上來」。此舉引發熱議，不少網友質疑「換股操作」是否真有差別，有人更以「脫褲子放屁」形容其做法。

100％關稅…陸商務部嗆「打！奉陪到底」 網：又在重播四月劇本

美中貿易戰再升級。美方揚言對中國商品加徵100%關稅，大陸商務部14日強勢回應「打，奉陪到底；談，大門敞開」，重申將堅定維護國家利益與全球供應鏈穩定。這句話一出，網路再度炸開，不少人直呼「好像又回到四

早盤衝27500、午盤翻黑殺百點！法人：出現「這兩訊號」真的警報

TACO效應降溫美中貿易緊張，台股早盤一度創下27505點新高，卻在午盤急轉直下、回跌百點。市場對AI與台積電法說仍抱樂觀態度，不過法人提醒，若出現「爆量中長黑」或「跌破季線」，才是多頭可能反轉的關鍵

川普開口要每年3500億美元！南韓財長直喊「只能拿出200億」

美中貿易戰才剛降溫，美韓又陷入談判風暴。美國總統川普向南韓開出「3500億美元」的天價要求，意圖作為關稅協議的「前金」。南韓財長則在國會無奈表示，一年最多只能拿出200億美元，兩國談判氣氛瞬間緊繃。

又TACO不意外…美財長證實「100％關稅不一定要發生」！川習會續約

就在外界以為美中關係即將全面破裂、貿易戰升溫之際，美國財政部長貝森特出面滅火，強調「川習會沒有取消」，且100%關稅「不一定會發生」。消息一出，市場信心回穩，也再度印證川普「TACO外交」的經典劇情。

