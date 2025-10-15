散戶賣台積電梭哈0050！網酸「脫褲子放屁」：成分都一樣

台股14日上演「高檔翻黑」戲碼。盤初在台積電（2330）隨美股強彈，再創1,460元新天價。一名網友在Dcard分享，自己將台積電持股獲利了結後，直接轉入ETF 0050，並強調「對小資族的我只能小買30支，希望能趕快把300萬賺上來」。此舉引發熱議，不少網友質疑「換股操作」是否真有差別，有人更以「脫褲子放屁」形容其做法。

原PO表示，看好大盤走勢，因此將資金自台積電轉移至0050，認為操作更為穩健。他並直言「今天的盤穩漲的」，展現對後市的樂觀態度。然而，由於0050主要成分股包含台積電，此舉是否真能帶來差異，成為討論焦點。

部分網友第一時間就冷嘲熱諷，直言「你賣了牛肉，又買一塊上面都是雜草的牛肉」，認為換股無非只是形式不同。有人指出「台積電賺得比較快」，也有人笑稱「券商最喜歡這種換來換去的股民」，暗示操作過於頻繁反而讓手續費受惠。另有留言戲謔「大聰明」，直指操作沒有實質意義。

在共識部分，不少網友認為換股幾乎等同「原地踏步」。有人直言「看起來有換，實際上差不多」、「概念不是一樣嗎」，也有人指出「0050漲幅通常不及台積電，反而可能錯失更快的獲利機會」。更有人提醒，若真想要放大報酬，應該選擇台指期或其他衍生性商品，但也強調「主力都不敢說一定穩賺」，酸原PO過於自信。

另一方面，仍有少數網友持較包容態度，認為「自己想好就好」，也有人表示「我兩檔都持有」，強調依照自身資金規劃即可。此外，也有人建議若想分散風險，與其在台股內部換股，不如考慮VOO或VT等美股ETF，才能達到更有效的全球配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。