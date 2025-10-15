台股創高後急殺！網疑「拉台積殺櫃買」：錯過財富自由

台股14日盤中一度攻上27,507.16點歷史新高，台積電股價更衝上1,460元，但隨後賣壓湧現，終場反轉收跌130.27點，收在26,793.15點，爆出6,831.69億元巨量。劇烈震盪引發網友熱議，有人直言「錯過財富自由的機會」，也有人質疑這波行情是「拉台積殺櫃買」，市場氛圍從狂歡轉為不安。

根據盤面觀察，台股早盤在權值股帶動下衝高，但中小型股明顯無動於衷，隨後在獲利了結與外資調節下急轉直下。市場傳言外資可能為了避險調節風險，加上國際變數仍多，使得買盤信心不足。雖然指數創下新紀錄，但整體資金集中在少數權值股，結構性隱憂未解。

一名網友在在Dcard發文指出，14日台股衝高至歷史新高，台積電也創下天價，卻讓他感嘆「戶頭還在原地踏步」，懷疑自己錯失了致富機會。他並詢問「大家今天是不是都賺爛啦」，反映散戶對行情既興奮又錯愕的心情。

不少網友認為盤勢「很標準的拉台積殺櫃買」，直言「拉一檔權值就能創高，那要其他個股幹嘛」。另有意見指出，外資近期可能出現高位調節，盤中震盪不必過度恐慌，後市仍有機會上攻。部分網友則強調，行情往往在半信半疑中成長，認為短期賣壓只是清理不安定籌碼。

但也有不同聲音指出，14日走勢顯示「盤勢很不健康」，開高走低並非多頭格局。有人直言「快崩盤了，快出清持股」，也有人直指「外資拉高出貨，賺麻了」。另有網友自嘲「套了就放著，怕啥小」，甚至有人提及「川普講話影響市場，美中角力仍是最大不確定因素」。不少人總結觀點，無論如何，台股走勢仍繞不出台積電，散戶能否在震盪中存活，取決於風險承受力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。