OpenAI傳將自製AI晶片！網憂挑戰輝達難度高：恐淪炒股題材

OpenAI傳出計劃攜手博通合作研發AI晶片，市場解讀為直攻輝達（NVIDIA）霸主地位的舉動，引發網友熱議。有Dcard用戶直言「AI軍火商大戰愈演愈烈」，並關注台積電ADR股價大漲後，台股是否也將連帶受惠。不過，多數網友則抱持懷疑態度，認為相關消息恐怕只是資本市場的炒作手法。

一名網友在Dcard發文分享，OpenAI計劃切入晶片設計領域，並與博通合作，被外界視為挑戰輝達長期壟斷的動作。此舉帶動台積電相關概念股受到矚目。市場分析指出，AI運算需求推升晶片產能，任何大廠進場都可能改變產業格局，但也有評論認為，研發與量產AI晶片並非一蹴可幾，至少需要龐大資金與長期技術積累。

原PO在文章中直言「這波操作真的有夠猛」，強調台積電ADR已率先大漲，預期台股將跟進。他並以「AI軍火商大戰」形容未來的競爭格局，顯示對OpenAI切入晶片的舉動抱持樂觀期待。

不少網友則表達質疑，認為美國企業常在研發初期釋出消息，未必代表能夠量產。有人提及「這可能只是炒股或吸引投資的手法」，也有人引用過去「常溫超導體事件」提醒應謹慎看待。另有留言指出，蘋果多年來才逐步建立自有晶片設計能力，OpenAI想要短時間內挑戰輝達恐怕過於理想化。

還有人直言「都是GG（台積電）受益，沒問題」，認為即便OpenAI要自製晶片，最終仍需依賴台積電代工，對台灣產業反而是利多。此外，也有人強調「多幾個晶片大廠對市場是好事」，認為長期來看可望分散風險，增加競爭力。

另一方面，不同聲音也指出，晶片開發需要龐大資源與完整產業鏈支撐，「不是有錢就能量產」，甚至有人直言「這種東西不是想做就能馬上搞出來」。部分網友則認為市場股價波動更多是資金輪動效應，像是「輝達投資OpenAI股價漲，AMD再入股又漲」的輪替模式，真正的實質突破仍有待觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。