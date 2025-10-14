快訊

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

李亞鵬宣布2度離婚！小19歲嫩妻3年婚破裂 負債高達110億

長榮航空駐四川省前首席代表扮「共諜」 涉行賄官員10萬遭起訴

100％關稅…陸商務部嗆「打！奉陪到底」 網：又在重播四月劇本

聯合新聞網／ 綜合報導
中美貿易再度緊張！中國喊出「打，奉陪到底；談，大門敞開」，強硬回應美方100%關稅威脅，網友熱議「又在重播四月劇本」。大陸商務部新聞發言人何詠前。（封面新聞）
中美貿易再度緊張！中國喊出「打，奉陪到底；談，大門敞開」，強硬回應美方100%關稅威脅，網友熱議「又在重播四月劇本」。大陸商務部新聞發言人何詠前。（封面新聞）

美中貿易戰再升級。美方揚言對中國商品加徵100%關稅，大陸商務部14日強勢回應「打，奉陪到底；談，大門敞開」，重申將堅定維護國家利益與全球供應鏈穩定。這句話一出，網路再度炸開，不少人直呼「好像又回到四月那場戲」。

據報導，中國商務部發言人表示，稀土等戰略物資出口管制是依法完善出口體系的正當行為，並非禁止出口，符合條件者仍可正常核准。發言人同時批評，美方濫用「國安」概念，多次對中方實施歧視性限制，破壞雙邊磋商氛圍。

中方強調，在關稅與貿易問題上的立場始終一致：「打，奉陪到底；談，大門敞開。」呼籲美方「不能一邊要談、一邊威脅」，並應回到平等、尊重的對話軌道，讓經貿關係重回穩定發展。

不少網友對中國的態度給出正面評價，認為這次發言鏗鏘有力：「這回應 鏗鏘有力」、「中國這次關稅戰都沒跪過，太硬了」、「Good！這樣才有好戲看，不要縮了哦！」、「稀土嘎嘎香，美國越搞越讓人看不起」。也有人直言「這句話講得帥，終於看到大國氣勢」。

但也有不少人抱持懷疑與嘲諷態度，認為這只是「劇本重播」：「這不就四五月內容複製貼上膩」、「講帥話沒路用，實際行動呢？」、「嘴砲很會，中國人能吃土就繼續吃」、「外交部用詞只會我打你你打我，好廢」。更有人酸說：「希望兩敗俱傷，祈禱大蕭條。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

稀土 外交部 關稅戰 美國

延伸閱讀

早盤衝27500、午盤翻黑殺百點！法人：出現「這兩訊號」真的警報

00981T「債七股三」雙引擎月配息布局…債息7.2％打底！勝過00713、00878、00919與0056

00922不只看市值…剔除虧損、納入低碳！繳出半年報酬率28％亮眼成績單

00663L放大2倍報酬？漲1％變2％、跌也加倍…經理人回覆三大問題：不建議長期存股族

相關新聞

100％關稅…陸商務部嗆「打！奉陪到底」 網：又在重播四月劇本

美中貿易戰再升級。美方揚言對中國商品加徵100%關稅，大陸商務部14日強勢回應「打，奉陪到底；談，大門敞開」，重申將堅定維護國家利益與全球供應鏈穩定。這句話一出，網路再度炸開，不少人直呼「好像又回到四

早盤衝27500、午盤翻黑殺百點！法人：出現「這兩訊號」真的警報

TACO效應降溫美中貿易緊張，台股早盤一度創下27505點新高，卻在午盤急轉直下、回跌百點。市場對AI與台積電法說仍抱樂觀態度，不過法人提醒，若出現「爆量中長黑」或「跌破季線」，才是多頭可能反轉的關鍵

川普開口要每年3500億美元！南韓財長直喊「只能拿出200億」

美中貿易戰才剛降溫，美韓又陷入談判風暴。美國總統川普向南韓開出「3500億美元」的天價要求，意圖作為關稅協議的「前金」。南韓財長則在國會無奈表示，一年最多只能拿出200億美元，兩國談判氣氛瞬間緊繃。

又TACO不意外…美財長證實「100％關稅不一定要發生」！川習會續約

就在外界以為美中關係即將全面破裂、貿易戰升溫之際，美國財政部長貝森特出面滅火，強調「川習會沒有取消」，且100%關稅「不一定會發生」。消息一出，市場信心回穩，也再度印證川普「TACO外交」的經典劇情。

前天一堆人還以為會大崩盤？結果小跌三百點就結束了

美中貿易戰一度升溫，讓不少投資人嚇得提前出場，甚至等著看第三天、第四天的跌停再撿便宜。然而行情急轉直下又反彈，台股不但成功守住關鍵點位，還留長下影線，讓市場瞬間風向大轉。 原PO在PTT發文嘲諷：「

不怕跌、怕你爆！狄驤：被掃出場的非空頭而是太貪心的多頭

＊原文發文時間為10月13日 多頭沒有改變，改變的是人... 今天台股收盤小跌三百點，算是成功躲崩，但實際上台指期開盤還是有跌一千點，反應強制平倉賣壓，後續這些籌碼被慢慢接走，台股留長下影線，準備

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。