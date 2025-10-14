100％關稅…陸商務部嗆「打！奉陪到底」 網：又在重播四月劇本

美中貿易戰再升級。美方揚言對中國商品加徵100%關稅，大陸商務部14日強勢回應「打，奉陪到底；談，大門敞開」，重申將堅定維護國家利益與全球供應鏈穩定。這句話一出，網路再度炸開，不少人直呼「好像又回到四月那場戲」。

據報導，中國商務部發言人表示，稀土等戰略物資出口管制是依法完善出口體系的正當行為，並非禁止出口，符合條件者仍可正常核准。發言人同時批評，美方濫用「國安」概念，多次對中方實施歧視性限制，破壞雙邊磋商氛圍。

中方強調，在關稅與貿易問題上的立場始終一致：「打，奉陪到底；談，大門敞開。」呼籲美方「不能一邊要談、一邊威脅」，並應回到平等、尊重的對話軌道，讓經貿關係重回穩定發展。

不少網友對中國的態度給出正面評價，認為這次發言鏗鏘有力：「這回應 鏗鏘有力」、「中國這次關稅戰都沒跪過，太硬了」、「Good！這樣才有好戲看，不要縮了哦！」、「稀土嘎嘎香，美國越搞越讓人看不起」。也有人直言「這句話講得帥，終於看到大國氣勢」。

但也有不少人抱持懷疑與嘲諷態度，認為這只是「劇本重播」：「這不就四五月內容複製貼上膩」、「講帥話沒路用，實際行動呢？」、「嘴砲很會，中國人能吃土就繼續吃」、「外交部用詞只會我打你你打我，好廢」。更有人酸說：「希望兩敗俱傷，祈禱大蕭條。」

