早盤衝27500、午盤翻黑殺百點！法人：出現「這兩訊號」真的警報

TACO效應降溫美中貿易緊張，台股早盤一度創下27505點新高，卻在午盤急轉直下、回跌百點。市場對AI與台積電法說仍抱樂觀態度，不過法人提醒，若出現「爆量中長黑」或「跌破季線」，才是多頭可能反轉的關鍵訊號。

美中角力持續延燒，但在博通與OpenAI合作題材推升下，AI概念股仍是盤面焦點。今日台股早盤一度大漲，午後卻受PCB與記憶體族群拉回影響，指數翻黑下挫百點。

台新投顧副總黃文清指出，目前市場結構仍屬多頭格局，若短線出現「帶量長黑K」或「季線被摜破」，才需特別警覺。整體來看，台股尚未形成頭部，震盪屬於漲多整理。

不少網友認為回檔屬正常修正：「散戶撐盤 後續大戶再入場」、「跌回平盤剛好讓人上車」、「今天買股連滾帶爬 最近債蛙從從容容游刃有餘」。也有看好續漲派表示：「短線拉回是健康的」、「基本面沒變 AI還在主流」。

另一派則悲觀看待：「今天崩得比昨天慘」、「期貨空單續抱 優勢在我」、「爆量黑K 籌碼更穩定啦 嘻嘻」。也有人酸說：「不會是散戶隔日沖吧XD」、「頭部成型然後賣掉就漲上去了」、「外資昨天跑500億 還信多頭？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。