川普開口要每年3500億美元！南韓財長直喊「只能拿出200億」

美中貿易戰才剛降溫，美韓又陷入談判風暴。美國總統川普向南韓開出「3500億美元」的天價要求，意圖作為關稅協議的「前金」。南韓財長則在國會無奈表示，一年最多只能拿出200億美元，兩國談判氣氛瞬間緊繃。

根據韓聯社報導，南韓副總理兼財長具潤哲坦言，外匯存底可動用的資金有限，根本不可能一次支付3500億美元。他強調，韓方立場是以「貸款、擔保、出資」三者合計方式湊出投資額，並重申「絕無其他檯面下協議」。

美方仍堅持現金支付，南韓則希望能以「貨幣互換」作為交換條件，雙方仍在拉鋸。具潤哲預定15日訪美，與美財長貝森特繼續談判。

不少網友看完笑稱「美國很怕對吧」、「3500億也太誇張」、「川普只是心情不好而已」，認為美國這次談判姿態太高。也有人反酸：「台灣有台積電，美國想搶也搶不到」、「我們政府游刃有餘」。

也有網友指出，「南韓要投資是政府直接出錢，台灣是企業投資，性質不同」、「拿不出來就等著被加關稅」。有人嘲諷：「高麗人沒出息，還是華人強」、「這根本是收保護費」。部分留言質疑：「台灣政府不公布條件，是不是談得太硬了？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。