又TACO不意外…美財長證實「100％關稅不一定要發生」！川習會續約

就在外界以為美中關係即將全面破裂、貿易戰升溫之際，美國財政部長貝森特出面滅火，強調「川習會沒有取消」，且100%關稅「不一定會發生」。消息一出，市場信心回穩，也再度印證川普「TACO外交」的經典劇情。

中國日前宣布擴大稀土出口管制，引爆美中緊張，川普隨即放話要對所有中國商品徵收100%關稅，並暗示取消川習會。然而不到幾天，美財長出面澄清，兩國仍保持溝通、會面如期舉行。川普更強調關稅要到11月1日才會生效，顯示仍有談判空間。

不少人看熱鬧笑稱「TACO派對繼續」、「軟腳川又出現」、「Make TACO Great Again」，認為川普再度上演「先喊再縮」的熟悉戲碼。也有人指出，這樣的反覆操作已成市場送分題，「APEC前利空都是買點」，投資人笑稱要「勇敢進場」。

也有網友諷刺「川普是小丑」、「100%的TACO」、「你的懶趴去哪了」，認為美方氣勢全失。有人批評美國只是怕中國不讓步，趕緊找台階下，「喊水會結凍的時代已經過去了」。部分留言則懷疑「習近平真的會見他嗎？」暗示會晤成局仍有變數。

