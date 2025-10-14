快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

前天一堆人還以為會大崩盤？結果小跌三百點就結束了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股急跌後迅速收斂、留長下影線，市場情緒轉穩。前天看空者錯愕收場，反映多頭仍在、預測無用，紀律才是贏家。記者曾原信／攝影
美中貿易戰一度升溫，讓不少投資人嚇得提前出場，甚至等著看第三天、第四天的跌停再撿便宜。然而行情急轉直下又反彈，台股不但成功守住關鍵點位，還留長下影線，讓市場瞬間風向大轉。

原PO在PTT發文嘲諷：「前天一堆人說要等第三、四天跌停打開再買」，直言自己早就預期「跌個幾百點意思意思就差不多」，結果真的僅小跌收場。原PO感嘆：「難怪股市那麼多韭菜。」這篇貼文意外引起熱議，不少網友留言自嘲「我就是那個以為會跌停的人」。

有網友笑說「我啊，罵夠了沒」、「我真的以為會跌1000點」，也有人自嘲「掛跌停買入，小丑是我」。不少人認為市場反應太快，預測毫無意義，「何必預測，預測也沒有用」、「當大家都在等四月再來一次，就注定不會發生」。也有網友認為，川普講話反覆，「波動越來越小」，投資人應學會冷靜觀察。

也有人對原PO酸言冷語：「你也只是猜對而已，再猜下去一樣輸光」、「事後諸葛沒意思」，甚至嗆聲「單呢？PO出來笑一下」。還有人提醒，「永遠不用預設市場會乖乖待著」，暗示行情瞬息萬變，沒人能掌握精準時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普「嗆中又退縮」因中國現不吃這套？郭哲榮揭真意：見習近平是想當偉大總統

台達電（2308）成台股新千金！艾蜜莉：技術已成AI心臟、全球都離不開

台積電賣在1170現在1400不後悔？專家「僅是獲利調節」：投資最難是貪婪

0056「零成本存股」是迷思！懶錢包：年化報酬8.17％長期持有資產確實能增值

又TACO不意外…美財長證實「100％關稅不一定要發生」！川習會續約

就在外界以為美中關係即將全面破裂、貿易戰升溫之際，美國財政部長貝森特出面滅火，強調「川習會沒有取消」，且100%關稅「不一定會發生」。消息一出，市場信心回穩，也再度印證川普「TACO外交」的經典劇情。

前天一堆人還以為會大崩盤？結果小跌三百點就結束了

美中貿易戰一度升溫，讓不少投資人嚇得提前出場，甚至等著看第三天、第四天的跌停再撿便宜。然而行情急轉直下又反彈，台股不但成功守住關鍵點位，還留長下影線，讓市場瞬間風向大轉。 原PO在PTT發文嘲諷：「

不怕跌、怕你爆！狄驤：被掃出場的非空頭而是太貪心的多頭

＊原文發文時間為10月13日 多頭沒有改變，改變的是人... 今天台股收盤小跌三百點，算是成功躲崩，但實際上台指期開盤還是有跌一千點，反應強制平倉賣壓，後續這些籌碼被慢慢接走，台股留長下影線，準備

川普「嗆中又退縮」因中國現不吃這套？郭哲榮揭真意：見習近平是想當偉大總統

分析師郭哲榮在節目中指出，川普之所以頻頻對中國開火、喊出關稅威脅，並非單純的經濟操作，而是「政治表演」。他認為川普在每次美中會面前，都故意先對中國施壓、喊話再軟化，目的就是為了在APEC會議中見到習近

美中貿易戰升溫…台股逆勢收斂跌勢！股民驚呼：比想像中堅強

美中再度掀起貿易戰，美國總統川普雖強硬表態，但仍確認「川習會」照常舉行。台股13日早盤一度大跌逾800點，不過跌勢隨後快速收斂，終場僅下跌378.50點，收在26923.42點，並力守10日均線之上。這樣的走勢讓原先預期市場會「血流成河」的投資人頗感意外，Dcard有網友直呼「沒想到台股那麼堅強」，引發熱烈討論。

美中貿易戰降溫！川普一句「一切都會好」 美股大反彈、台積電ADR飆近8％

川普又出手緩頰！美中貿易戰出現轉折，美股週一全面回彈，道瓊大漲逾580點，台積電ADR更飆近8%。川普在週末喊話「別擔心中國，一切都會好起來！」，市場信心迅速回溫，AI題材再度點燃漲勢。這波突如其來的

