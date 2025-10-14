聽新聞
前天一堆人還以為會大崩盤？結果小跌三百點就結束了
美中貿易戰一度升溫，讓不少投資人嚇得提前出場，甚至等著看第三天、第四天的跌停再撿便宜。然而行情急轉直下又反彈，台股不但成功守住關鍵點位，還留長下影線，讓市場瞬間風向大轉。
原PO在PTT發文嘲諷：「前天一堆人說要等第三、四天跌停打開再買」，直言自己早就預期「跌個幾百點意思意思就差不多」，結果真的僅小跌收場。原PO感嘆：「難怪股市那麼多韭菜。」這篇貼文意外引起熱議，不少網友留言自嘲「我就是那個以為會跌停的人」。
有網友笑說「我啊，罵夠了沒」、「我真的以為會跌1000點」，也有人自嘲「掛跌停買入，小丑是我」。不少人認為市場反應太快，預測毫無意義，「何必預測，預測也沒有用」、「當大家都在等四月再來一次，就注定不會發生」。也有網友認為，川普講話反覆，「波動越來越小」，投資人應學會冷靜觀察。
也有人對原PO酸言冷語：「你也只是猜對而已，再猜下去一樣輸光」、「事後諸葛沒意思」，甚至嗆聲「單呢？PO出來笑一下」。還有人提醒，「永遠不用預設市場會乖乖待著」，暗示行情瞬息萬變，沒人能掌握精準時機。
