狄驤的資本主義求生筆記
台股重挫千點後收斂跌幅、留長下影線，象徵市場完成槓桿清洗。幣圈爆倉逾160萬人、190億美元蒸發，籌碼換手後情緒轉穩。多頭未改變，改變的只是被市場淘汰的人。記者曾原信／攝影
＊原文發文時間為10月13日

多頭沒有改變，改變的是人...

今天台股收盤小跌三百點，算是成功躲崩，但實際上台指期開盤還是有跌一千點，反應強制平倉賣壓，後續這些籌碼被慢慢接走，台股留長下影線，準備喜迎台積電法說會。

還記得在上周五美中貿易戰升級時，許多人覺得完蛋了，台美股要繼續崩，但短短一個周末過去，美中雙方態度明顯軟化，比特幣與以太幣率先大幅反彈，目前美股夜盤也是反彈1%以上，幾乎收斂一半跌幅，代表市場情緒明顯好轉。

然而，股市與幣圈大跌的那「一天」中，許多投資人被迫永遠離開市場，而這些籌碼已經換手到了他處，像是幣圈就出現約 160萬人爆倉，約有 190億美元蒸發，該狀況在盤勢上的表現就是「插針」。

簡單來說，「插針」就是在 K線上出現了長長的上影現或下影線，造成該狀況的主因之一就是太多人開槓桿，當價格劇烈波動時，這類槓桿部位就會被迫平倉，並形成連鎖反應。

例如，在幣圈要開10倍槓桿很容易，意味著用100元資金操作1000元部位，這也代表市場僅波動10%，你原本投入的100元就會歸零，如果開20倍槓桿就是波動5%被馬上抬出場。

由此可知，大量的槓桿部位觸及到平倉位置後，我們就會看到市場更劇烈波動，直到這些槓桿部位都消失為止。

船過水無痕，過一段時間沒人會記得這次插針，市場也不會憐憫這些爆倉的投資人，能留在市場的人依然享受著多頭，只是換了一批人。

這陣子我們一直在強調槓桿的重要性，槓桿是一把雙面刃，可以讓你在短時間內大賺，也可以讓你瞬間離開市場。

槓桿就像玩遊戲會用到的大招，我們在玩遊戲時總會在勝率最高的時候丟出大招，但許多人在股市卻想丟就丟，等到危機時刻或高勝率時機來臨時，已經無招可用，只能祈禱奇蹟降臨。

未來依然有很多人會大開槓桿，而我們要做的就是不隨波逐流，嚴守紀律，自然能等到這種他人爆倉的好機會，所以短線大賺真的不代表甚麼，能留在市場上的才是贏家。

都是老生常談，概括一句就是，低槓桿不一定賺得慢，有時高槓桿才會讓你繞更遠的路。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

家人永遠要我賣股票…從2020年開始！曝親身經歷：總是跌就賣、漲就追

「中國崛起」成夢魘歐美非打壓不可？PTT分析：美國老大不容第二

美中爭端引爆避險潮…VIX恐慌指數飆漲31％ 法人推00986B避險新策略

00919、00713、00929齊發股息！存股哥本月領息4.5萬曝操作心法

相關新聞

不怕跌、怕你爆！狄驤：被掃出場的非空頭而是太貪心的多頭

＊原文發文時間為10月13日 多頭沒有改變，改變的是人... 今天台股收盤小跌三百點，算是成功躲崩，但實際上台指期開盤還是有跌一千點，反應強制平倉賣壓，後續這些籌碼被慢慢接走，台股留長下影線，準備

川普「嗆中又退縮」因中國現不吃這套？郭哲榮揭真意：見習近平是想當偉大總統

分析師郭哲榮在節目中指出，川普之所以頻頻對中國開火、喊出關稅威脅，並非單純的經濟操作，而是「政治表演」。他認為川普在每次美中會面前，都故意先對中國施壓、喊話再軟化，目的就是為了在APEC會議中見到習近

美中貿易戰升溫…台股逆勢收斂跌勢！股民驚呼：比想像中堅強

美中再度掀起貿易戰，美國總統川普雖強硬表態，但仍確認「川習會」照常舉行。台股13日早盤一度大跌逾800點，不過跌勢隨後快速收斂，終場僅下跌378.50點，收在26923.42點，並力守10日均線之上。這樣的走勢讓原先預期市場會「血流成河」的投資人頗感意外，Dcard有網友直呼「沒想到台股那麼堅強」，引發熱烈討論。

美中貿易戰降溫！川普一句「一切都會好」 美股大反彈、台積電ADR飆近8％

川普又出手緩頰！美中貿易戰出現轉折，美股週一全面回彈，道瓊大漲逾580點，台積電ADR更飆近8%。川普在週末喊話「別擔心中國，一切都會好起來！」，市場信心迅速回溫，AI題材再度點燃漲勢。這波突如其來的

家人永遠要我賣股票…從2020年開始！曝親身經歷：總是跌就賣、漲就追

在Dcard理財板，一名網友以「分享 身邊有一直叫你賣股票的家人嗎！」發文，描述自己投入股市5、6年，靠著信貸進場、長期持有台積電與輝達等績優股，反而越抱越有；但家人卻總在市場波動時勸他「快賣掉吧」，

「中國崛起」成夢魘歐美非打壓不可？PTT分析：美國老大不容第二

原PO在股板提問，質疑歐美近年不斷對中國祭出關稅與禁運措施，「中國負責生產、歐美負責消費，不是挺好？」還認為關稅政策傷害全球經濟，對股市與民生都無益。貼文一出，立刻引起網友熱烈討論，從國際政治、經濟秩

