不怕跌、怕你爆！狄驤：被掃出場的非空頭而是太貪心的多頭

＊原文發文時間為10月13日

多頭沒有改變，改變的是人...

今天台股收盤小跌三百點，算是成功躲崩，但實際上台指期開盤還是有跌一千點，反應強制平倉賣壓，後續這些籌碼被慢慢接走，台股留長下影線，準備喜迎台積電法說會。

還記得在上周五美中貿易戰升級時，許多人覺得完蛋了，台美股要繼續崩，但短短一個周末過去，美中雙方態度明顯軟化，比特幣與以太幣率先大幅反彈，目前美股夜盤也是反彈1%以上，幾乎收斂一半跌幅，代表市場情緒明顯好轉。

然而，股市與幣圈大跌的那「一天」中，許多投資人被迫永遠離開市場，而這些籌碼已經換手到了他處，像是幣圈就出現約 160萬人爆倉，約有 190億美元蒸發，該狀況在盤勢上的表現就是「插針」。

簡單來說，「插針」就是在 K線上出現了長長的上影現或下影線，造成該狀況的主因之一就是太多人開槓桿，當價格劇烈波動時，這類槓桿部位就會被迫平倉，並形成連鎖反應。

例如，在幣圈要開10倍槓桿很容易，意味著用100元資金操作1000元部位，這也代表市場僅波動10%，你原本投入的100元就會歸零，如果開20倍槓桿就是波動5%被馬上抬出場。

由此可知，大量的槓桿部位觸及到平倉位置後，我們就會看到市場更劇烈波動，直到這些槓桿部位都消失為止。

船過水無痕，過一段時間沒人會記得這次插針，市場也不會憐憫這些爆倉的投資人，能留在市場的人依然享受著多頭，只是換了一批人。

這陣子我們一直在強調槓桿的重要性，槓桿是一把雙面刃，可以讓你在短時間內大賺，也可以讓你瞬間離開市場。

槓桿就像玩遊戲會用到的大招，我們在玩遊戲時總會在勝率最高的時候丟出大招，但許多人在股市卻想丟就丟，等到危機時刻或高勝率時機來臨時，已經無招可用，只能祈禱奇蹟降臨。

未來依然有很多人會大開槓桿，而我們要做的就是不隨波逐流，嚴守紀律，自然能等到這種他人爆倉的好機會，所以短線大賺真的不代表甚麼，能留在市場上的才是贏家。

都是老生常談，概括一句就是，低槓桿不一定賺得慢，有時高槓桿才會讓你繞更遠的路。

