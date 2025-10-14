川普「嗆中又退縮」因中國現不吃這套？郭哲榮揭真意：見習近平是想當偉大總統

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮指出，川普對中國的「先嗆後軟」策略只是政治戲碼，目的在於於APEC會議中與習近平同框，展現外交主導形象，滿足他「想當偉大總統」的心願。(美聯社)
郭哲榮指出，川普對中國的「先嗆後軟」策略只是政治戲碼，目的在於於APEC會議中與習近平同框，展現外交主導形象，滿足他「想當偉大總統」的心願。(美聯社)

分析師郭哲榮在節目中指出，川普之所以頻頻對中國開火、喊出關稅威脅，並非單純的經濟操作，而是「政治表演」。他認為川普在每次美中會面前，都故意先對中國施壓、喊話再軟化，目的就是為了在APEC會議中見到習近平，並藉此塑造「偉大總統」的形象。

郭哲榮指出，川普向來習慣「先打巴掌、再伸橄欖枝」，每當國際會議將近，就會先以高關稅或嚴厲言論施壓中國，隨後再改口釋出善意。

他強調這並非首次，「2016、2017年美中會面前，川普也先讓華為受壓後再對外宣稱中國求他放人」，這樣的模式如今又重演。

郭哲榮直言：「習近平早就看穿這一套」，中國如今選擇冷處理，不願再陷入川普的談判節奏。

郭哲榮認為，川普的最大動機在於「曝光與形象」，尤其是10月底的APEC會議前夕，「川普喜歡見習近平，因為那能讓他在鏡頭前顯得有外交主導力，滿足他想當偉大總統的慾望」。

他分析，這也是為何川普總在亞洲股市開盤前、凌晨四點急忙發文「中國沒事，一切都會好起來」，只為避免市場暴跌。

郭哲榮更指出，「川普在國內經濟壓力與政治焦慮下，透過外交戲碼轉移焦點，是典型的TACO交易（臨陣退縮）」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 郭哲榮 習近平 美中 APEC TACO

