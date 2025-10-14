快訊

黃金漲翻天鑽石卻崩盤？稀土之外中國又握一張王牌

樂天女孩赴美應援「MLB台灣日」踩紅線…查到恐永久禁止入境 球團回應了

台積電大漲45元拉抬指數衝高逾500點 台股與台積電同步再刷新高

聽新聞
0:00 / 0:00

美中貿易戰降溫！川普一句「一切都會好」 美股大反彈、台積電ADR飆近8％

聯合新聞網／ 綜合報導
川普一句「一切都會好起來」讓美股全面反彈，道瓊漲逾580點、台積電ADR飆近8%，AI概念再度成為市場焦點。美聯社
川普一句「一切都會好起來」讓美股全面反彈，道瓊漲逾580點、台積電ADR飆近8%，AI概念再度成為市場焦點。美聯社

川普又出手緩頰！美中貿易戰出現轉折，美股週一全面回彈，道瓊大漲逾580點，台積電ADR更飆近8%。川普在週末喊話「別擔心中國，一切都會好起來！」，市場信心迅速回溫，AI題材再度點燃漲勢。這波突如其來的反轉，也讓前一日看空的投資人措手不及。

在上周美股因川普威脅「對所有中國商品加徵100%關稅」而重挫後，13日他語氣軟化，稱「我非常尊敬的習主席只是情緒一時失控，美國想幫助中國，而不是傷害它」。消息一出，市場信心迅速回升。道瓊指數暴漲587點、那斯達克漲490點、費半狂飆近5%，AI股再度領軍衝高。台積電ADR收漲7.99%，輝達同步上漲2.82%。

許多網友樂見反彈，留言湧現「繼續噴」、「準備數鈔票」、「年底三萬拭目以待」、「給低接的窗口越來越短了」。也有人開玩笑說「空軍陣亡將士上香」、「問就是買」、「川寶小丑但股市最愛」。不少投資人坦言昨晚看到盤勢反轉，「真的笑著睡不著」。

也有網友提醒別太興奮，「不是降溫，是川普不敢掀桌」、「昨天跌6%、今天漲8%，還能笑太早」、「這次反彈比4月那次還無感」。部分網友質疑市場仍有不確定性，「政府關門、CPI延後，變數還很多」、「空頭還沒真正結束，只是暫時喘口氣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 台積電 美股 CPI

延伸閱讀

國安基金七進七出⋯他質疑政治操作意圖不軌：散戶恐成大戶出貨對象

「一堆人在製造恐慌」看到想笑！股民狠酸：做空根本難賺

「中國崛起」成夢魘歐美非打壓不可？PTT分析：美國老大不容第二

一股兩債新ETF尖兵今掛牌 成分股有台積電、聯電等

相關新聞

美中貿易戰降溫！川普一句「一切都會好」 美股大反彈、台積電ADR飆近8％

川普又出手緩頰！美中貿易戰出現轉折，美股週一全面回彈，道瓊大漲逾580點，台積電ADR更飆近8%。川普在週末喊話「別擔心中國，一切都會好起來！」，市場信心迅速回溫，AI題材再度點燃漲勢。這波突如其來的

家人永遠要我賣股票…從2020年開始！曝親身經歷：總是跌就賣、漲就追

在Dcard理財板，一名網友以「分享 身邊有一直叫你賣股票的家人嗎！」發文，描述自己投入股市5、6年，靠著信貸進場、長期持有台積電與輝達等績優股，反而越抱越有；但家人卻總在市場波動時勸他「快賣掉吧」，

「中國崛起」成夢魘歐美非打壓不可？PTT分析：美國老大不容第二

原PO在股板提問，質疑歐美近年不斷對中國祭出關稅與禁運措施，「中國負責生產、歐美負責消費，不是挺好？」還認為關稅政策傷害全球經濟，對股市與民生都無益。貼文一出，立刻引起網友熱烈討論，從國際政治、經濟秩

「一堆人在製造恐慌」看到想笑！股民狠酸：做空根本難賺

近期股市震盪不斷，投資人情緒隨之起伏。一名網友在Dcard發文，直指網路上總有人在市場下跌時製造恐慌，聲稱「百年難得一見的危機」或「經濟大蕭條」即將來臨，但實際情況往往與預期不同。他回顧四月大盤下跌第三天加碼買進時，就曾遭遇類似恐慌言論，如今行情逐步回穩，更覺得這些悲觀預測「看到真的很想笑」。文章引起網友熱烈討論，多數人認同做空風險高，提醒應保持冷靜。

國安基金七進七出⋯他質疑政治操作意圖不軌：散戶恐成大戶出貨對象

近期股市大漲超過萬點後，短短幾日回檔約1600點，引發投資人高度關注。Dcard有網友直言，許多人把回檔千點視為「無腦V轉」機會，甚至喊出「明天All in抄底」，但他認為修正仍未結束，週三期貨結算前還可能再跌數百點。該文同時點名國安基金「一會兒宣布退場、一會兒又說進場」，戲謔其「七進七出」，認為護盤名義只是幌子。此番言論隨即在網路掀起熱議，不少人討論國安基金角色與散戶心態。

國安基金才是真抄底王！網笑：主力自己下場還會輸？

一名網友在PTT股板發文表示，每次國安基金進場護盤，台股總能出現反彈走勢，讓他懷疑「國安基金是不是根本不是在護盤，而是在抄底？」並笑稱「那群人才是真正的抄底專家吧？」貼文一出引發熱烈回應，網友們紛紛分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。