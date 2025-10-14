美中貿易戰降溫！川普一句「一切都會好」 美股大反彈、台積電ADR飆近8％

川普又出手緩頰！美中貿易戰出現轉折，美股週一全面回彈，道瓊大漲逾580點，台積電ADR更飆近8%。川普在週末喊話「別擔心中國，一切都會好起來！」，市場信心迅速回溫，AI題材再度點燃漲勢。這波突如其來的反轉，也讓前一日看空的投資人措手不及。

在上周美股因川普威脅「對所有中國商品加徵100%關稅」而重挫後，13日他語氣軟化，稱「我非常尊敬的習主席只是情緒一時失控，美國想幫助中國，而不是傷害它」。消息一出，市場信心迅速回升。道瓊指數暴漲587點、那斯達克漲490點、費半狂飆近5%，AI股再度領軍衝高。台積電ADR收漲7.99%，輝達同步上漲2.82%。

許多網友樂見反彈，留言湧現「繼續噴」、「準備數鈔票」、「年底三萬拭目以待」、「給低接的窗口越來越短了」。也有人開玩笑說「空軍陣亡將士上香」、「問就是買」、「川寶小丑但股市最愛」。不少投資人坦言昨晚看到盤勢反轉，「真的笑著睡不著」。

也有網友提醒別太興奮，「不是降溫，是川普不敢掀桌」、「昨天跌6%、今天漲8%，還能笑太早」、「這次反彈比4月那次還無感」。部分網友質疑市場仍有不確定性，「政府關門、CPI延後，變數還很多」、「空頭還沒真正結束，只是暫時喘口氣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。