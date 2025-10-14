快訊

黃金漲翻天鑽石卻崩盤？稀土之外中國又握一張王牌

樂天女孩赴美應援「MLB台灣日」踩紅線…查到恐永久禁止入境 球團回應了

台積電大漲45元拉抬指數衝高逾500點 台股與台積電同步再刷新高

家人永遠要我賣股票…從2020年開始！曝親身經歷：總是跌就賣、漲就追

聯合新聞網／ 綜合報導
家人一句「趕快賣吧」可能讓你錯失翻倍行情；投資紀律與心理韌性，才是長期獲利的關鍵。記者曾原信／攝影
家人一句「趕快賣吧」可能讓你錯失翻倍行情；投資紀律與心理韌性，才是長期獲利的關鍵。記者曾原信／攝影

在Dcard理財板，一名網友以「分享 身邊有一直叫你賣股票的家人嗎！」發文，描述自己投入股市5、6年，靠著信貸進場、長期持有台積電與輝達等績優股，反而越抱越有；但家人卻總在市場波動時勸他「快賣掉吧」，甚至喊了五年都沒變過。貼文一出，引起眾多網友共鳴，有人笑稱「家人永遠是反指標」，也有人坦言這正是投資路上最難克服的人性考驗。

原PO回憶，2020年疫情期間，他在股災中用信貸買進多檔績優股，雖然一度帳面虧損，但仍堅持長期投資，後來部分股票甚至已「零成本領股息」。反觀家人總是跌就賣、漲就追，一頓操作猛如虎，回頭帳單卻慘不忍睹。原PO感嘆，投資不一定要多聰明，但一定要有紀律與耐心。

不少人力挺原PO的長期心法，留言表示「越親近的人越不要討論股票，老一輩只信落袋為安」、「如果他們那麼會投資，你家早就有錢了」、「買好公司不缺錢就抱著，時間會幫你賺錢」。也有人笑說「那種勸你賣的人，其實只是怕你比他賺多」。

也有網友持保留態度提醒風險，「信貸進場有點危險，萬一市場反轉會很慘」、「沒看過空頭市場就太樂觀了」、「無腦多頭下賺錢容易，別忘了風險控管」。甚至有人直言「星期一就會哭了」，認為市場變化太快，不該太自信。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

