「中國崛起」成夢魘歐美非打壓不可？PTT分析：美國老大不容第二

原PO在股板提問，質疑歐美近年不斷對中國祭出關稅與禁運措施，「中國負責生產、歐美負責消費，不是挺好？」還認為關稅政策傷害全球經濟，對股市與民生都無益。貼文一出，立刻引起網友熱烈討論，從國際政治、經濟秩序到種族議題全面開戰。

原PO以「歐美為何要一直關稅打壓中國？」為題指出，經濟學界普遍認為關稅對全球經濟不利，通膨壓力會轉嫁到消費者身上，但歐美仍接連限制中國科技產品與出口，讓他不解「這樣不是兩邊都不好嗎？」。留言區迅速爆滿，支持與反對意見兩極。

部分網友認為打壓合理，因為中國挑戰了現有國際秩序「中國破壞了原本歐美給的遊戲規則，只能被教育了」、「中國不安分作個工廠，冒出能與歐美叫板的實力」、「會打壓是因為他值得打壓，不打都不行」、「就像日本當年強到威脅美國，結果被壓回去」。也有人強調美中爭霸不可避免，「一山不容二虎，中美必有一倒」。

另一派則批評歐美是怕被超越，「白人無法接受黃種人領導世界」、「美國怕中國賺太多啊，19世紀英國、20世紀美國，21世紀可能輪中國」、「歐美看不得中國超越自己，就像老闆不想被員工取代」、甚至有人指出「種族主義根深蒂固，黃種人出頭就會被打壓」。也有留言感嘆「中國只是想升級做品牌，不當代工也不行嗎？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。