「一堆人在製造恐慌」看到想笑！股民狠酸：做空根本難賺

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今年震盪幅度較大。圖／本報資料照片
近期股市震盪不斷，投資人情緒隨之起伏。一名網友在Dcard發文，直指網路上總有人在市場下跌時製造恐慌，聲稱「百年難得一見的危機」或「經濟大蕭條」即將來臨，但實際情況往往與預期不同。他回顧四月大盤下跌第三天加碼買進時，就曾遭遇類似恐慌言論，如今行情逐步回穩，更覺得這些悲觀預測「看到真的很想笑」。文章引起網友熱烈討論，多數人認同做空風險高，提醒應保持冷靜。

今年以來台股在內外消息影響下出現多次急跌，引發市場短期恐慌。原PO指出，許多人在當時信誓旦旦喊空，卻很快消失不見。他質疑：「股市哪有這麼好讓你贏錢的？追漲都沒讓你賺到了，殺跌會讓你吃到肉？」並直言僅憑「看美股走勢」就認為有送分題的想法過於天真，強調市場獲利並非如此簡單。

該文獲得不少網友附和，有人提醒「沒事別做空，除非對沖，做空就是拿有限的報酬承擔無限的風險」，凸顯放空策略風險極高。也有留言指出「一堆喊空喊到腰斬的，我看都空手仔喊得特別大聲」，暗示多數悲觀言論來自沒有實際部位的投資人。另有網友戲稱「D卡就是韭菜俱樂部，忘了嗎？」藉此調侃社群氛圍過度情緒化。

部分回應則將焦點放在市場本身，有人認為「台股領先全球」，展現出相對抗跌的韌性，也有人觀察「現在有些慢慢反彈了」，雖然川普的政策立場不斷改口，短期仍可能震盪，但建議「分批進場等拉回」，強調長線操作的重要性。此外，也有冷靜聲音提醒原PO「沒有那些人，就沒有你賺錢和說嘴的機會」，呼籲專注自身操作即可。

延伸討論中，不乏投資人反思群眾情緒對市場的影響。有網友直言，過度恐慌反而為勇於承擔風險的人提供了進場機會；也有人強調，散戶應避免隨波逐流，不必對短期劇烈波動過度反應。整體而言，多數意見一致認為「恐慌性看空難以真正獲利」，長期投資與分散風險才是更務實的策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

