美中貿易戰升溫…台股逆勢收斂跌勢！股民驚呼：比想像中堅強

聯合新聞網／ 綜合報導
受美股走勢影響，台股一度重挫隨後回穩。記者曾原信／攝影
美中再度掀起貿易戰，美國總統川普雖強硬表態，但仍確認「川習會」照常舉行。台股13日早盤一度大跌逾800點，不過跌勢隨後快速收斂，終場僅下跌378.50點，收在26923.42點，並力守10日均線之上。這樣的走勢讓原先預期市場會「血流成河」的投資人頗感意外，Dcard有網友直呼「沒想到台股那麼堅強」，引發熱烈討論。

台股近期受美中貿易戰消息影響震盪劇烈，投資人一度擔心市場恐慌拋售。不過，川普雖然針對關稅施壓，但仍釋出高層會面訊號，使市場情緒逐漸穩定。加上國際資金持續關注台灣半導體產業基本面，盤中下影線長達292.16點，顯示多方承接力道仍在，市場信心並未完全潰散。

一名網友在Dcard發文感嘆，外界先前喊出「血流成河」的恐慌情境並未上演，實際上台股僅小幅修正，顯示盤勢異常強勁。他以「沒想到台股那麼堅強」總結當日觀察，並吸引眾多投資人留言回應，成為熱門話題。

多數網友對台股展現韌性表示驚訝，有人直言「唉，都兩萬七了才跌一點點，沒有便宜可以撿」，也有人諷刺「一堆空軍在自嗨」，認為過度看空的投資人反而失望。另有網友指出，川普影響力似乎逐漸減弱，「這次還沒跌破我買進價」、「是川普的影響力越來越不持久了」，甚至有人戲稱「今天都沒撿多少，川普可以堅定一點嗎？」

不過，仍有不同意見與補充聲音出現，有人提醒「看今晚美股再說吧，難講」，強調國際市場仍具變數。另有留言指出中國股市也展現強勢，「拉到快平盤，根本不甩川普」，認為台股走勢應與國際環境搭配觀察。部分網友則轉向自嘲與調侃，例如「說好的接我們上車呢？我只有腳趾勾到」、「All in 0050反二的還有呼吸嗎？」甚至用「川皇又TACO啦」來戲謔川普政策反覆。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 川普 美中 川習會 Dcard 半導體 TACO

