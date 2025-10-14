國安基金七進七出⋯他質疑政治操作意圖不軌：散戶恐成大戶出貨對象

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股13日重挫。示意圖。記者徐兆玄／攝影

近期股市大漲超過萬點後，短短幾日回檔約1600點，引發投資人高度關注。Dcard有網友直言，許多人把回檔千點視為「無腦V轉」機會，甚至喊出「明天All in抄底」，但他認為修正仍未結束，週三期貨結算前還可能再跌數百點。該文同時點名國安基金「一會兒宣布退場、一會兒又說進場」，戲謔其「七進七出」，認為護盤名義只是幌子。此番言論隨即在網路掀起熱議，不少人討論國安基金角色與散戶心態。

台股在今年以來累積漲幅驚人，短期內大盤一度漲逾萬點，但隨後快速回跌。一名網友在Dcard提到，上週四政府才宣布國安基金不退場，週末又再宣布將會進場，消息反覆使投資人無所適從。他回憶過去真正崩盤時，國安基金往往延後才出手，如今僅回檔千點便宣稱護盤，質疑政策操作意圖，直言「指數非常不健康，噁心到讓人看不懂」。

原PO強調，回檔幅度相較大漲萬點而言並不過分，認為市場情緒過度樂觀，導致散戶勇敢「All in」抄底，卻可能成為大戶出貨對象。他提醒股市修正本屬常態，呼籲投資人不要過度依賴國安基金護盤，更不能抱持無風險的錯誤幻想。

多數網友對此看法表示認同，批評國安基金作用有限，甚至有人直言「真不知道國安基金是在護三小盤」、「要護就護大一點」。也有人指出台灣社會風氣過度吹捧投資，許多年輕人幻想靠股市致富，忽視工作價值。另有留言嘲諷散戶心態，「笑死，結果跌不到五百點，根本沒底可以抄」、「這還要問？就是all in」。

但也有不同聲音出現，有人認為漲多修正才是健康現象，應順勢操作而非糾結指數點位，強調「健不健康跟你我有何關係」。部分網友則持觀望態度，認為跌幅仍屬正常，沒有急於加碼的必要。此外，還有人延伸到國際因素，笑稱「特朗普投顧早已佈局」，暗示國際政經變化才是市場關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

