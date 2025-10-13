國安基金才是真抄底王！網笑：主力自己下場還會輸？

一名網友在PTT股板發文表示，每次國安基金進場護盤，台股總能出現反彈走勢，讓他懷疑「國安基金是不是根本不是在護盤，而是在抄底？」並笑稱「那群人才是真正的抄底專家吧？」貼文一出引發熱烈回應，網友們紛紛分析國安基金進場時機與背後操作邏輯。

原PO指出，國安基金每次宣布入場，台股都像被點了金手指，讓散戶想撿便宜卻撿不到。他質疑：「會不會國安根本是覺得低點到了，有肉可以吃才進場？」這番話掀起許多共鳴，也有人直言「護盤只是名義，實際上就是政府版的抄底行動」。

不少人認為國安基金的確有高明策略與資源優勢「勝率高到嚇人，幾乎每次都賺」、「國安入場你跟單幾乎沒在賠」、「國家隊炒自己台股，怎麼會輸」。也有網友指出：「他們不是用自己的錢，沒有情緒壓力，只要照SOP操作，自然勝率高」、「主力自己喊盤、自己護，大家信心就穩了」。

但也有人認為，國安基金的影響力被誇大「丟顆石頭進湖裡，水位也不會上升多少」、「國安只是信心象徵，不是真的能撬動大盤」。部分網友更認為這樣的操作會干擾自由市場，「撿便宜、與民爭利」，甚至有人酸「又不是自己的錢，當然等得起」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。