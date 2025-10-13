快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

國安基金才是真抄底王！網笑：主力自己下場還會輸？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議國安基金進場時機精準如神，質疑根本是「抄底專家」，也有人認為國安只是穩定信心的象徵，靠的是市場心理而非資金實力。記者曾原信／攝影
網友熱議國安基金進場時機精準如神，質疑根本是「抄底專家」，也有人認為國安只是穩定信心的象徵，靠的是市場心理而非資金實力。記者曾原信／攝影

一名網友在PTT股板發文表示，每次國安基金進場護盤台股總能出現反彈走勢，讓他懷疑「國安基金是不是根本不是在護盤，而是在抄底？」並笑稱「那群人才是真正的抄底專家吧？」貼文一出引發熱烈回應，網友們紛紛分析國安基金進場時機與背後操作邏輯。

原PO指出，國安基金每次宣布入場，台股都像被點了金手指，讓散戶想撿便宜卻撿不到。他質疑：「會不會國安根本是覺得低點到了，有肉可以吃才進場？」這番話掀起許多共鳴，也有人直言「護盤只是名義，實際上就是政府版的抄底行動」。

不少人認為國安基金的確有高明策略與資源優勢「勝率高到嚇人，幾乎每次都賺」、「國安入場你跟單幾乎沒在賠」、「國家隊炒自己台股，怎麼會輸」。也有網友指出：「他們不是用自己的錢，沒有情緒壓力，只要照SOP操作，自然勝率高」、「主力自己喊盤、自己護，大家信心就穩了」。

但也有人認為，國安基金的影響力被誇大「丟顆石頭進湖裡，水位也不會上升多少」、「國安只是信心象徵，不是真的能撬動大盤」。部分網友更認為這樣的操作會干擾自由市場，「撿便宜、與民爭利」，甚至有人酸「又不是自己的錢，當然等得起」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 抄底 大盤 護盤 國安基金

延伸閱讀

麻吉大哥黃立成「幣圈大洗牌」16億蒸發仍淡定：加密貨幣主宰一切

川普再度「TACO」！美股期指反彈、金價創新高…股市是他遊樂場

前天還喊關稅100％？「美國想幫中國！」川普突放軟 PTT炸鍋：老傢伙又來TACO

不管台股跌多少！0050都要「買爆」：只是分批還ALL IN？

相關新聞

國安基金才是真抄底王！網笑：主力自己下場還會輸？

一名網友在PTT股板發文表示，每次國安基金進場護盤，台股總能出現反彈走勢，讓他懷疑「國安基金是不是根本不是在護盤，而是在抄底？」並笑稱「那群人才是真正的抄底專家吧？」貼文一出引發熱烈回應，網友們紛紛分

麻吉大哥黃立成「幣圈大洗牌」16億蒸發仍淡定：加密貨幣主宰一切

L.A. Boyz出身的「麻吉大哥」黃立成近年深耕加密貨幣市場，先前靠操作HYPE幣、以太幣等幣種一度大賺逾13億台幣，被封為「幣圈傳奇」。 不過隨著近期幣市爆倉潮席捲全球，他的帳面獲利在短短2

股市賠錢怪政府！律師指「不知感恩」：自己的收入該自己負責

美股上周五（10日）重挫，不少投資人很擔心國慶連假後的股市表現，台股13日開盤大跌逾500點。林智群律師發文，指出許多人投資股市，賠錢時總是怪罪於政府，他認為「不能賺錢就是自己本事，賠錢就是政府的問題」，自己的收入應該自己負責。

川普再度「TACO」！美股期指反彈、金價創新高…股市是他遊樂場

上周美股因川普威脅對中國課徵100%關稅重挫，如今劇情急轉直下。川普在亞洲時段「退縮」放話願與中國達成協議，美股期貨瞬間翻紅、加密貨幣飆漲、金價再創新高。網友看完最新新聞直呼「川普又TACO了」，笑稱

郭哲榮喊「川普果然TACO」：鑽石買點又少一半！台股仍有望創高

美股上周因川普再提對中加徵關稅消息重挫，不過消息迅速反轉。分析師郭哲榮今（13）日開盤前指出，川普果然「TACO（退縮）」，中美關係趨緩帶動美股期貨與台積電ADR反彈，預期台股跌幅有限，甚至仍有機會再

「過了這村沒這店！」股民嗨喊All in…看多派激動：今天最後上車機會

美股大跌、川普再度口風反覆，卻有股民在PTT高喊「周一就是最後上車機會」，信心滿滿表示「不上車註定後悔」。他認為這波貿易戰戲碼只是老劇本重演，川普最後一定「TACO」，因此決定All in迎戰。這番宣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。