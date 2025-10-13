麻吉大哥黃立成「幣圈大洗牌」16億蒸發仍淡定：加密貨幣主宰一切

L.A. Boyz出身的「麻吉大哥」黃立成近年深耕加密貨幣市場，先前靠操作HYPE幣、以太幣等幣種一度大賺逾13億台幣，被封為「幣圈傳奇」。

不過隨著近期幣市爆倉潮席捲全球，他的帳面獲利在短短20多天內全數回吐，甚至倒虧約3億元，來回損失近16.7億台幣，震撼投資圈。

根據幣圈社群觀察，黃立成原先在中心化衍生品交易所持有高槓桿以太幣部位，受美中關稅緊張與市場連鎖拋售影響，倉位遭強制平倉。從原本獲利4450萬美元（約13.7億台幣）變成倒虧1000萬美元（約3億台幣），帳戶資金在22天內幾乎歸零。正值川普釋出對中國加徵關稅訊號、導致虛擬貨幣劇烈波動之際。

面對巨額損失，黃立成在社群平台X（前Twitter）反而態度淡定。他先以一句「Was fun while it lasted（過程挺有趣）」輕描淡寫面對爆倉，隨後又貼出比特幣與以太幣回升的截圖，附上「Crypto Rules Everything Around Me（加密貨幣主宰我的世界）」宣示信念。他還引用多句金融圈經典名言，如「Buy the f***ing dip（逢低大買）」與「當市場血流成河時就該進場，尤其流的是你和我的血時」，表達對市場長期發展的信心。

黃立成一夕間從「幣圈傳奇」變成「爆倉代表」，再度凸顯加密貨幣市場的高風險與高波動；金管會提醒，虛擬資產價格劇烈起伏，投資人切勿輕信「穩賺不賠」的說法，更不宜過度槓桿操作。

過去黃立成也曾在9月因價格暴跌一夜損失1850萬美元，隨後又靠反彈賺回，顯示幣圈行情如過山車般難以預測。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。