股市賠錢怪政府！律師指「不知感恩」：自己的收入該自己負責

美股上周五（10日）重挫，不少投資人很擔心國慶連假後的股市表現，台股今（13）日開盤大跌逾500點。林智群律師發文，指出許多人投資股市，賠錢時總是怪罪於政府，他認為「不能賺錢就是自己本事，賠錢就是政府的問題」，自己的收入應該自己負責。

林智群律師在臉書發文，指出許多人在股市賠錢會去責怪政府，此行為並不妥當，他認為，「無論誰執政自己的收入都應該自己負責」，不應該去靠政府。

林智群舉例，馬總統執政的8年，他的收入也一直增加，蔡英文把經濟搞好，在股市有賺錢，他也不會覺得是自己選股厲害，「起風了，豬也會飛」。他表示不能認為賺錢是自己本事，賠錢就是政府的問題，許多人在股市裡賺很多錢，不用上班每天過得很悠哉，還要去怪罪政府，這是「毫無感恩」的行為。

此文一出，不少網友認同他的說法，「這個社會上不知感恩的人很多」、「每次看到有人抱怨薪資追不上物價，政府無能我也都覺得莫名其妙，政府能做的就是調漲基本薪資啊」、「台灣很多啦，經濟好賺錢的時候都說是自己好運自己有實力，經濟差賠錢的時候就開始無下限的怪政府」、「股市賠錢就說是政府爛，股市賺錢就說自己會操作，一堆不知感恩的人」。

也有網友分析此類人的心態，「就賺錢是自己厲害，賠錢是政府害的心態，我朋友買美股每天都會去看國際新聞，不管是賺錢還是買股票想賺錢就認真一點」、「毫無感恩不打緊，還不斷怪台灣，使其支持者不敢入市」、「這種人命不好怨父母，時機不好怨政府，業績不好怨公司」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。