快訊

老闆哭…9天春節起手式！ 2026年假期滿滿、補班「直接消失」

潛艦跳票！顧立雄：海鯤11月完成海測交船 「有很大挑戰」

華航機隊／唯一日本飛機YS-11空難 寶塚女星魂斷異鄉

聽新聞
0:00 / 0:00

川普再度「TACO」！美股期指反彈、金價創新高…股市是他遊樂場

聯合新聞網／ 綜合報導
川普再度「TACO」退縮，美股期指與加密貨幣齊漲，金價創新高，全球市場反彈；網友笑稱「整個股市都是他的遊樂場」。(歐新社)
川普再度「TACO」退縮，美股期指與加密貨幣齊漲，金價創新高，全球市場反彈；網友笑稱「整個股市都是他的遊樂場」。(歐新社)

上周美股因川普威脅對中國課徵100%關稅重挫，如今劇情急轉直下。川普在亞洲時段「退縮」放話願與中國達成協議，美股期貨瞬間翻紅、加密貨幣飆漲、金價再創新高。網友看完最新新聞直呼「川普又TACO了」，笑稱全球市場都成了他的舞台。

編輯推薦

根據《經濟日報》報導，台灣時間週一清晨7時，標普500期指漲0.95%、那指勁揚1.3%、道瓊期指漲0.72%；布蘭特原油與西德州中級原油雙雙上漲0.8%。金價再度刷新歷史高點至每英兩4060美元，比特幣與乙太幣則分別大漲3.8%、10.4%。川普在Truth Social發文「別擔心中國，一切都會沒事的」，並在空軍一號上強調「我們和中國會沒問題」，但仍維持11月關稅措施。

不少人調侃「TACO的川普才是好川普」、「壞消息變好消息，市場穩了」。也有人戲稱「一頓操作猛如虎，漲跌全看特朗普」、「美股最強機構就是川普本人」，甚至有人感嘆「比特幣也賺股票也賺，川寶真的太狠了」。

也有網友酸溜溜留言，「死了一個網紅」、「網紅白死了」、「身為總統連個屌都沒有」。有人嘆「他明明就自己放空又做多」，批評川普操縱市場心態明顯，也有人冷靜回應「現在25年高點，壞消息空間真的有限」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 TACO 比特幣 放空 空軍 標普

延伸閱讀

納指期貨反彈一半…「穩了」？空軍回嗆：反彈而已啦

「過了這村沒這店！」股民嗨喊All in…看多派激動：今天最後上車機會

郭哲榮喊「川普果然TACO」：鑽石買點又少一半！台股仍有望創高

今天該買還賣股票？Ffaarr：是指數化投資的話…理性建議「什麼都不用做」

相關新聞

川普再度「TACO」！美股期指反彈、金價創新高…股市是他遊樂場

上周美股因川普威脅對中國課徵100%關稅重挫，如今劇情急轉直下。川普在亞洲時段「退縮」放話願與中國達成協議，美股期貨瞬間翻紅、加密貨幣飆漲、金價再創新高。網友看完最新新聞直呼「川普又TACO了」，笑稱

郭哲榮喊「川普果然TACO」：鑽石買點又少一半！台股仍有望創高

美股上周因川普再提對中加徵關稅消息重挫，不過消息迅速反轉。分析師郭哲榮今（13）日開盤前指出，川普果然「TACO（退縮）」，中美關係趨緩帶動美股期貨與台積電ADR反彈，預期台股跌幅有限，甚至仍有機會再

「過了這村沒這店！」股民嗨喊All in…看多派激動：今天最後上車機會

美股大跌、川普再度口風反覆，卻有股民在PTT高喊「周一就是最後上車機會」，信心滿滿表示「不上車註定後悔」。他認為這波貿易戰戲碼只是老劇本重演，川普最後一定「TACO」，因此決定All in迎戰。這番宣

虛擬幣反彈＝台股指標？PTT炸鍋論戰：避險還是壯膽

川普對中關稅風波未歇之際，一名網友深夜在PTT股板提問：「虛擬幣反彈了，是不是指標？」他指出比特幣、以太幣都在週末強彈，認為資金市場仍有信心，甚至直言「台股明天不用太悲觀」。此話立刻引爆討論，網友從信

「跌就是買」？股民信心爆棚喊送分題…有人抖：樂觀得有點可怕

在美股連跌、川普政策反覆之際，一名網友在PTT股板發文，直言這次「基本是送分題，跌就是買」。他認為這不過是「川習會前的例行戲碼」，川普喊話只是為了拉高籌碼，最後一定會「TACO」。這句看似玩笑的發言，

股民深夜崩潰問卦「周一開盤要完蛋了？」 一夜拔草測風向：多空對決開打

美股大跌、川普口風反覆，讓週末市場籠罩恐慌情緒。就在13日台股開盤前夕，一篇「明天是不是要完蛋了？」的PTT貼文掀起熱議，原PO坦言這次「和以往不一樣」，因為「大家都準備要進場拉抬」，懷疑這次是否真的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。