川普再度「TACO」！美股期指反彈、金價創新高…股市是他遊樂場

上周美股因川普威脅對中國課徵100%關稅重挫，如今劇情急轉直下。川普在亞洲時段「退縮」放話願與中國達成協議，美股期貨瞬間翻紅、加密貨幣飆漲、金價再創新高。網友看完最新新聞直呼「川普又TACO了」，笑稱全球市場都成了他的舞台。

根據《經濟日報》報導，台灣時間週一清晨7時，標普500期指漲0.95%、那指勁揚1.3%、道瓊期指漲0.72%；布蘭特原油與西德州中級原油雙雙上漲0.8%。金價再度刷新歷史高點至每英兩4060美元，比特幣與乙太幣則分別大漲3.8%、10.4%。川普在Truth Social發文「別擔心中國，一切都會沒事的」，並在空軍一號上強調「我們和中國會沒問題」，但仍維持11月關稅措施。

不少人調侃「TACO的川普才是好川普」、「壞消息變好消息，市場穩了」。也有人戲稱「一頓操作猛如虎，漲跌全看特朗普」、「美股最強機構就是川普本人」，甚至有人感嘆「比特幣也賺股票也賺，川寶真的太狠了」。

也有網友酸溜溜留言，「死了一個網紅」、「網紅白死了」、「身為總統連個屌都沒有」。有人嘆「他明明就自己放空又做多」，批評川普操縱市場心態明顯，也有人冷靜回應「現在25年高點，壞消息空間真的有限」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。