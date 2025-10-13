郭哲榮喊「川普果然TACO」：鑽石買點又少一半！台股仍有望創高

美股上周因川普再提對中加徵關稅消息重挫，不過消息迅速反轉。分析師郭哲榮今（13）日開盤前指出，川普果然「TACO（退縮）」，中美關係趨緩帶動美股期貨與台積電ADR反彈，預期台股跌幅有限，甚至仍有機會再創新高。

郭哲榮在早盤發文指出，上週五川普突然揚言要對中國商品課徵100%關稅，造成市場恐慌、美股暴跌；但他週六即預告「川普會退縮」，如今消息證實，川普改口強調「中美會沒事，也願意談判」，帶動小那斯達克期貨大漲1.5%，台積電ADR夜盤反彈近4%。

他分析，雖然今天台股仍可能開低，但跌幅可望收斂，「不會跌超過1000點」。在市場恐慌快速消退下，他強調這波回檔只是短線修正，並重申「無敵買點又少了一半」，投資人應把握進場機會。

郭哲榮看好台股後續表現，預期有望再創歷史新高。他以「老天爺直接把鑽石買點丟在你眼前」形容這次拉回，提醒投資人「不要錯過周年慶價」。他並鼓勵觀眾趁勢布局潛力飆股，視本週為「再起點」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。