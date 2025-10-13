「過了這村沒這店！」股民嗨喊All in…看多派激動：今天最後上車機會

美股大跌、川普再度口風反覆，卻有股民在PTT高喊「周一就是最後上車機會」，信心滿滿表示「不上車註定後悔」。他認為這波貿易戰戲碼只是老劇本重演，川普最後一定「TACO」，因此決定All in迎戰。這番宣言引發網友炸鍋，從「雲霄飛車」到「擦鞋專業戶」全現身，笑聲與恐慌交錯。

原PO指出，情勢與4月行情類似，當時市場也陷入恐慌，但後來反彈驚人。他認為週一開盤將是「接人上車」的時刻，呼籲投資人別再猶豫。貼文中提到「有國安好安心」、「川習會在即」，顯示他對盤勢充滿信心。不過留言區瞬間分裂，有人力挺「拉回擦鞋有救」、也有人冷嘲「明天All out比較快」。

看多派留言一片熱血，「歐印＋1」、「股市長期就是向上啊」、「跌一點剛好是進場機會」、「滿手現金等著撿便宜」。有網友直言「這次不一樣，明天九點半就翻紅」、「有國安好安心」，甚至喊話「過了這村沒這店」。

空軍則毫不留情開酸：「山頂玩有誰能贏」、「明天記得貼對帳單」、「2萬4不歐印，2萬5就想歐印？」也有人點出散戶心態問題：「每個人都把明天當低點就真的危險了」、「幾個月前說逃命，現在說抄底，心態完全反指標」。不少人提醒「現金最多的是散戶」才更詭異。

