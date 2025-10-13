快訊

川普又實現偉大TACO交易！美股期指大反彈 金價刷新高、加密貨幣噴漲

哈瑪斯今提前釋放以色列人質！ 川普：加薩戰爭結束了

韓國也憤怒？氣候正義遊行集結跨世代抗爭

虛擬幣反彈＝台股指標？PTT炸鍋論戰：避險還是壯膽

聯合新聞網／ 綜合報導
虛擬幣周末強彈，比特幣與以太幣同步上攻，PTT股民熱議是否為台股領先指標，多空交鋒氣氛火熱。路透
川普對中關稅風波未歇之際，一名網友深夜在PTT股板提問：「虛擬幣反彈了，是不是指標？」他指出比特幣、以太幣都在週末強彈，認為資金市場仍有信心，甚至直言「台股明天不用太悲觀」。此話立刻引爆討論，網友從信仰派到懷疑派各自開戰。

原PO列出六大理由看多，包括：「新聞已先報空、虛擬幣領先反彈、散戶多空手、川習仍將會面、TSM ADR盤後漲1.6%、國安基金仍在場內」。不少人視此為「樂觀派報到」，但也有人質疑虛擬幣並非可靠指標，更可能是短線資金炒作。整串留言迅速突破百則，成為台股開盤前的信心大會。

看多派高喊「噴啦」、「比特幣假日就是領先指標」、「過了週末壞消息都冷卻了」、「明天一定開低走高收最高」。也有人認為虛擬幣強勢反彈代表市場流動性仍在，「資金沒撤、信心回來，台股不用怕」，甚至笑稱「川普TACO完了，該反攻北上」。

反對聲浪同樣激烈，酸民留言「逃命波，懂？」「幣圈避險？笑話」、「虛擬幣是炒幣仔自救不是指標」、「這種文越多就殺越低」。還有網友直言「開高就是空、三萬放空怎麼輸」、「你覺得會發生的事通常都不會發生」。部分理性派提醒，「幣圈波動太大，別用它看股市」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

比特幣 川普 台股 TACO

