「跌就是買」？股民信心爆棚喊送分題…有人抖：樂觀得有點可怕

在美股連跌、川普政策反覆之際，一名網友在PTT股板發文，直言這次「基本是送分題，跌就是買」。他認為這不過是「川習會前的例行戲碼」，川普喊話只是為了拉高籌碼，最後一定會「TACO」。這句看似玩笑的發言，卻反映出市場氣氛正快速轉向「不怕跌、只怕沒買」。

原PO分析，S&P 500就算回檔300點也不算什麼，照往例最終都會回彈。他語氣篤定：「反正跌就是買，抄抄作業就能賺錢。」貼文一出立刻引爆熱議，網友分成兩派，一邊喊穩、一邊罵慘，樂觀與恐懼的情緒在版上交錯蔓延。

多方陣營信心滿滿，有人留言「穩了，這種文出來絕對穩」、「有國安好安心」、「川普每次嘴完都會TACO，這次也是送分題」。也有投資人認為只要撿低點就能贏，「抄底才是王道」、「跌10%就是加碼時機」、「加密貨幣都反彈了，別太悲觀」。

但另一派人冷靜不少，直言「真的樂觀到爆炸，超可怕」、「每個地方都是一片信心，這種市場最毛」、「外資連三賣、散戶信心滿滿，太鼓散戶又來了」。還有人酸說「發廢文還要開VPN，令人鼻酸」、「送分題？還是送命題？」、「記住這些滿嘴送分題的ID」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。