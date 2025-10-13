「跌就是買」？股民信心爆棚喊送分題…有人抖：樂觀得有點可怕
在美股連跌、川普政策反覆之際，一名網友在PTT股板發文，直言這次「基本是送分題，跌就是買」。他認為這不過是「川習會前的例行戲碼」，川普喊話只是為了拉高籌碼，最後一定會「TACO」。這句看似玩笑的發言，卻反映出市場氣氛正快速轉向「不怕跌、只怕沒買」。
原PO分析，S&P 500就算回檔300點也不算什麼，照往例最終都會回彈。他語氣篤定：「反正跌就是買，抄抄作業就能賺錢。」貼文一出立刻引爆熱議，網友分成兩派，一邊喊穩、一邊罵慘，樂觀與恐懼的情緒在版上交錯蔓延。
多方陣營信心滿滿，有人留言「穩了，這種文出來絕對穩」、「有國安好安心」、「川普每次嘴完都會TACO，這次也是送分題」。也有投資人認為只要撿低點就能贏，「抄底才是王道」、「跌10%就是加碼時機」、「加密貨幣都反彈了，別太悲觀」。
但另一派人冷靜不少，直言「真的樂觀到爆炸，超可怕」、「每個地方都是一片信心，這種市場最毛」、「外資連三賣、散戶信心滿滿，太鼓散戶又來了」。還有人酸說「發廢文還要開VPN，令人鼻酸」、「送分題？還是送命題？」、「記住這些滿嘴送分題的ID」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言