股民深夜崩潰問卦「周一開盤要完蛋了？」 一夜拔草測風向：多空對決開打

美股大跌、川普口風反覆，讓週末市場籠罩恐慌情緒。就在13日台股開盤前夕，一篇「明天是不是要完蛋了？」的PTT貼文掀起熱議，原PO坦言這次「和以往不一樣」，因為「大家都準備要進場拉抬」，懷疑這次是否真的「要一路下去」。留言區瞬間炸鍋，多空互嗆，從「撿鑽石」到「連滾帶爬」，股民情緒寫滿焦慮。

原PO表示，以前市場崩盤時大家都嚇到不敢買，但這次卻是「各路股神大佬都準備進場」。他擔心這樣的「共識樂觀」反而成為反指標，於是發文徵詢看法：「這次是不是真的要完蛋了？」短短一晚吸引數百則留言，形成台股開盤前的風向羅盤。

不少人選擇看多，一派樂觀留言「安心睡覺，夢幻泡影罷惹」、「明天不用完蛋，要數錢了」、「跌一千以內算多軍勝利」、「拉回就是買點」。也有人拿經驗掛保證「這劇本演過了，開低走高平盤收」、「彎腰才能撿到鑽石」，甚至喊出「明天是大奇蹟日」。

但悲觀氣氛同樣濃厚，有人直言「是，真的完了這次」、「開盤不跑，絕對完蛋」、「一堆人壯膽，一片樂觀，我看藥丸」。也有網友冷嘲「高點通殺啦」、「信貸增貸質押的這次全崩」、「先幫忙撐住2330，讓我出完就撤退」，形容市場如臨風暴前夕。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。