納指期貨反彈一半…「穩了」？空軍回嗆：反彈而已啦

美股劇烈震盪後，最新行情顯示納斯達克期貨出現明顯回升，短短一夜之間已收復先前跌幅的一半。這波反彈雖讓部分投資人鬆口氣，但在PTT股版上，「多空大戰」立刻開打，從「穩了」到「空下去等數錢」各種喊話齊發。

根據富途牛牛數據，納指期貨在5日走勢圖中回補約半數跌幅。市場分析認為，這波反彈與前一晚川普放軟口風「別擔心中國」有關，美股氛圍稍微緩和。不過，由於整體趨勢仍未翻多，市場仍觀望亞洲盤開盤表現。

不少網友看到期貨回升後信心回穩，留言「穩了」、「早說了，隔天彈劇本演幾次了」、「笑死根本不給你上車機會」。也有人打趣「多軍勝利，跌一千以內算贏」、「川普軟軟，空空哭哭」。

反之，空軍依舊不看好後市，留言直言「反彈而已啦」、「拉高就是空」、「如果停在這邊上不去，很大機會再下來」。還有人冷嘲「特價沒了XD」、「這邊就是看誰比較強了」、「第一次下殺不會崩啦，讓大家習慣拉回就是買」。

