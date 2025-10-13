前天還喊關稅100％？「美國想幫中國！」川普突放軟 PTT炸鍋：老傢伙又來TACO

美股週末重挫、亞股籠罩恐慌情緒。不料，美國總統川普13日清晨突然在社群發文，語氣罕見溫和，稱「別擔心中國，一切都會好起來的」，還強調「美國想幫助中國，而不是傷害它！」此話一出，PTT瞬間爆版，不少人直呼「又TACO了」，懷疑這是否又是他慣用的「話術收割」。

川普在最新談話中提到，習近平主席只是「心情不好」，並表示自己也不希望中國陷入經濟蕭條。這番「軟化」談話，與日前他高喊「對中國課100%關稅」的強硬態度形成強烈對比。市場解讀這是「投顧模式再啟動」，尤其在美股暴跌、虛擬貨幣急漲的背景下，更讓人懷疑是否又在「先砍後補」。

對部分網友來說，川普這番發言或許能暫時緩解市場緊張情緒，有人留言「至少氛圍緩和股票不會崩盤就好」、也有人打趣說「穩了，今日收盤平盤甚至上漲」、「這我熟，Steiner會反擊」。甚至還有網友笑稱「台股又躲崩了嗎」、「多虧川皇，股市才有戲看」。

但更多人對川普的「反覆」感到無奈與厭煩，留言直言「不要看他說甚麼，要看他做甚麼」、「這老傢伙說的話，反著看就對了」、「他根本把治國當節目主持」、「前面就算了，最後那句真噁心」。也有酸民開酸：「川普不是總統，是投顧」、「狗川怕了」、「暖男？軟男吧」。

