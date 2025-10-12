快訊

全員備戰！你的券商提醒了嗎？周一台股恐崩 周末急召營業員壓力測試

股市開盤你是匆匆忙忙或游刃有餘？小師傅：我死守不離場還會伺機加碼

聯合新聞網／ 小師傅存股
川普再度引爆市場恐慌，美股與台積電同步重挫，但對長期投資人來說，這正是「別人恐懼我貪婪」的時刻。有人恐慌出清、有人死守加碼，每一次波動都在測試投資人的信念。這一次，你是哪一種人？許正宏 攝影
川普再度引爆市場恐慌，美股與台積電同步重挫，但對長期投資人來說，這正是「別人恐懼我貪婪」的時刻。有人恐慌出清、有人死守加碼，每一次波動都在測試投資人的信念。這一次，你是哪一種人？許正宏 攝影

市場又亂了，川普又說話了，害美股四大指數又重挫，台積電也大跌超過6%。這時候的你，是開始恐懼，想一鍵出清手上的持股？還是看了反而覺得開心？如果你真的是一個長期投資者，我想都會很開心吧。因為這時候，就是一個拉回、大力買進的機會。

我在今年4/7跌停鎖死的前一天（4/6）發過一篇文，標題「00713、00878、00919 該出清嗎？」發完後就收到一個私訊：「哈哈哈～妳是因為已經跑不掉了，才只能在文章裡說『我一張都不會賣』吧？」

如果是5～6年前的我，可能真的會匆匆忙忙賣在最低點，又匆匆忙忙追在最高點。但現在的我，面對股市波動，早就訓練出一套自己的策略，也非常清楚知道自己借貸能承受多少％的回檔。現在操作起來，真的可以說是游刃有餘。

其實不管去上多少課、看多少書、聽多少老師分享，最終還是要自己在市場被洗禮過，才能知道那些方法適不適合自己。有很多人都不太認識自己，看到別人年領百萬股息很爽、賺價差報酬率很高很讚，就以為套在自己身上也OK，結果市場ㄧ有變化了，信念就開始動搖了。

每一次的市場變化
都會出現很多種人
有人賺飽離場，等待下一次進場
有人輸得一塌糊塗，砍在谷底
有人死守不離場，還伺機加碼
也有人一直在場外觀望
高點沒進場、低點也不敢進場。

那這一次
你是哪一種人？

我自己始終都是
一張不賣
死守不離場
還伺機加碼的人

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 台積電 回檔 報酬率 川普 美股

延伸閱讀

富台指跌6%傳台股恐崩1600點？網一面倒喊：這次又「不一樣」

台股恐跌1600點？散戶反向喊「全力做多」信心爆棚

周一台積電（2330）恐跌停？新手急問怎麼賣…被反手回「你先掛我撿便宜」

「明天放空會贏嗎？」網一面倒喊：地板仔準備好了

相關新聞

股市開盤你是匆匆忙忙或游刃有餘？小師傅：我死守不離場還會伺機加碼

市場又亂了，川普又說話了，害美股四大指數又重挫，台積電也大跌超過6%。這時候的你，是開始恐懼，想一鍵出清手上的持股？還是看了反而覺得開心？如果你真的是一個長期投資者，我想都會很開心吧。因為這時候，就是

「明天放空會贏嗎？」網一面倒喊：地板仔準備好了

在市場一片預測周一台股恐崩1600點的氛圍下，有網友發文求問：「明天放空會贏嗎？」想在開盤8:45準時空一口台指期，問能否賺100點。結果貼文瞬間引爆網友熱議，留言區從勸退、冷笑到信仰喊話，全都湧上。

台股恐跌1600點？散戶反向喊「全力做多」信心爆棚

在市場一片預測「周一台股恐崩1600點」的恐慌聲中，有網友反向操作思維，在PTT發文高喊：「明天反向全力做多All in，會大獲全勝嗎？」 原PO指出，近兩天各界分析幾乎一面倒看空，但他想反其道

周一台積電（2330）恐跌停？新手急問怎麼賣…被反手回「你先掛我撿便宜」

美中關稅戰升溫，市場預期台股週一可能重挫，台積電也被點名恐遭波及。一名股市新手在PTT發文表示，自己在1400元買進台積電，擔心周一會「跌停開」，焦急詢問：「要掛跌停還是市價賣？」沒想到留言區瞬間歪樓

台股長期不會輸？網友一句話打臉「買低賣高」理論

有投資人信心滿滿認為，台股長期向上、只要買好公司、低價進場，根本不可能輸。他舉例去年千點急跌與四月關稅風暴後都迅速回升，強調「長線怎麼會輸？」此言一出引起網友群起討論，留言區瞬間炸開，從理性反駁到無情

富台指跌6%傳台股恐崩1600點？網一面倒喊：這次又「不一樣」

川普宣布對中國進口品加徵100%關稅後，美股四大指數大殺盤，連帶台積電ADR重挫6.41%。新加坡富台指期貨同步大跌近6%，市場推估週一（10/13）台股可能開盤重挫逾1600點。消息一出引爆投資人恐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。