股市開盤你是匆匆忙忙或游刃有餘？小師傅：我死守不離場還會伺機加碼

市場又亂了，川普又說話了，害美股四大指數又重挫，台積電也大跌超過6%。這時候的你，是開始恐懼，想一鍵出清手上的持股？還是看了反而覺得開心？如果你真的是一個長期投資者，我想都會很開心吧。因為這時候，就是一個拉回、大力買進的機會。

我在今年4/7跌停鎖死的前一天（4/6）發過一篇文，標題「00713、00878、00919 該出清嗎？」發完後就收到一個私訊：「哈哈哈～妳是因為已經跑不掉了，才只能在文章裡說『我一張都不會賣』吧？」

如果是5～6年前的我，可能真的會匆匆忙忙賣在最低點，又匆匆忙忙追在最高點。但現在的我，面對股市波動，早就訓練出一套自己的策略，也非常清楚知道自己借貸能承受多少％的回檔。現在操作起來，真的可以說是游刃有餘。

其實不管去上多少課、看多少書、聽多少老師分享，最終還是要自己在市場被洗禮過，才能知道那些方法適不適合自己。有很多人都不太認識自己，看到別人年領百萬股息很爽、賺價差報酬率很高很讚，就以為套在自己身上也OK，結果市場ㄧ有變化了，信念就開始動搖了。

每一次的市場變化

都會出現很多種人

有人賺飽離場，等待下一次進場

有人輸得一塌糊塗，砍在谷底

有人死守不離場，還伺機加碼

也有人一直在場外觀望

高點沒進場、低點也不敢進場。

那這一次

你是哪一種人？

我自己始終都是

一張不賣

死守不離場

還伺機加碼的人

