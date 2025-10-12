「明天放空會贏嗎？」網一面倒喊：地板仔準備好了

在市場一片預測周一台股恐崩1600點的氛圍下，有網友發文求問：「明天放空會贏嗎？」想在開盤8:45準時空一口台指期，問能否賺100點。結果貼文瞬間引爆網友熱議，留言區從勸退、冷笑到信仰喊話，全都湧上。

原PO坦言猶豫是否應該跟著市場悲觀氣氛操作，打算在開盤就放空台指，問是否有機會短線獲利。不少人認為台股目前受川普關稅與稀土消息影響，美股大跌後的恐慌延燒難免，但也提醒「明天開盤可能已經很低了，追空恐成地板仔」。整體留言風向呈現一半看空、一半觀望。

看空派信心滿滿，留言區出現「會吧，看起來就是會收最低」、「會贏喔」、「明天開盤追空」、「開盤沒跌超過1500點有可能還會往下XD」。也有人打趣稱「菁英空蛙：會贏」、「國安糖漿：會贏喔」、「比我下面還要大」，語氣雖玩笑，卻暗示市場悲觀氣氛濃厚。

但也有理性網友提醒風險：「開盤空是要空地板嗎」、「只要不怕空在最低點就儘量做」、「風險很高」、「很多人猜會開低走高收平盤，看你要不要賭」。有人乾脆提早脫離戰場，「台股太難玩，操控太多，我轉去美股了」。還有人警告：「國安基金還在，不要忘記護盤手還沒退場」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。