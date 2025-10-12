台股恐跌1600點？散戶反向喊「全力做多」信心爆棚

在市場一片預測「周一台股恐崩1600點」的恐慌聲中，有網友反向操作思維，在PTT發文高喊：「明天反向全力做多All in，會大獲全勝嗎？」

原PO指出，近兩天各界分析幾乎一面倒看空，但他想反其道而行，質疑「如果大家都怕跌，那我反向全力做多，是不是就會大獲全勝？」引起熱烈討論。不少人以輕鬆或反諷口氣留言響應，也有網友真的準備抄底，「這次恐慌，或許正是機會」。

多軍信心滿滿，一面倒留言「會贏喔穩了」、「別人恐懼我貪婪」、「明天多軍大獲全勝」、「政府2萬7說要護盤，肯定抄底做多」。也有人半開玩笑說「我準備好3000元抄底了」、「明天all in 5000塊」、「財富自由就看這次了」。不少人認為極度恐慌後反彈機率高，「開低走高怎麼輸」、「恐慌就是最好買點」。

但也有冷靜派潑冷水，「每個人都等著要抄底，誰要賣給你？」、「開盤先看一小時，別急著進場」、「四月也是這樣搞，別歐印」。有人笑稱「口袋深的才玩得起，普通人別學」、「你敢all in，下次新聞標題就有你名字」、「勿忘四月」。還有酸味留言：「資本兩百塊全力做多」、「明天直接跌停還嫌貴」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。