富台指跌6%傳台股恐崩1600點？網一面倒喊：這次又「不一樣

川普宣布對中國進口品加徵100%關稅後，美股四大指數大殺盤，連帶台積電ADR重挫6.41%。新加坡富台指期貨同步大跌近6%，市場推估週一（10/13）台股可能開盤重挫逾1600點。消息一出引爆投資人恐慌，不過多數網友卻不買單，直呼「別鬧了，這劇本看過太多次」。

報導指出，美股費半與那指分別重挫6.32%、3.56%，富台指期貨跌幅推算台股或重挫1600點。財經粉專「投資癮」分析，市場氣氛恐快速轉變，預估台股週一將開低逾千點，甚至挑戰1500點跌幅。不過也有分析指出，國安基金截至9月底仍獲利37億元，且已宣布「持續護盤」，為市場信心注入穩定劑。

部分網友認為市場反應過度，「稀土跟台灣沒關係，到底在跌什麼」、「四月兩天跌停都經歷過了還有人怕嗎」、「國安基金還在，不必太擔心」、「跌1600就歐印」、「恐慌就是好買點，定期定額QLD」。也有老手淡定表示，「每次都說不一樣，但每次都一樣」。

另一派網友則認為這次恐怕真的「不一樣」。「稀土管制才是重點，AI硬體高度依賴稀土」、「中美這次來真的」、「大場面終於要來了嗎」、「跌1600太少，空軍加油好嗎」。也有揶揄聲指出「這次台股連續跌停鎖一個月」、「大戶壓低開低走高，散戶預判的預判」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。