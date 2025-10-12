快訊

未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

聽新聞
0:00 / 0:00

富台指跌6%傳台股恐崩1600點？網一面倒喊：這次又「不一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
川普關稅風暴再掀恐慌，富台指跌6%傳台股恐崩1600點，網友兩派意見對決，有人喊「恐慌才是買點」，也有人直呼「這次真的不一樣」。記者曾學仁／攝影
川普關稅風暴再掀恐慌，富台指跌6%傳台股恐崩1600點，網友兩派意見對決，有人喊「恐慌才是買點」，也有人直呼「這次真的不一樣」。記者曾學仁／攝影

川普宣布對中國進口品加徵100%關稅後，美股四大指數大殺盤，連帶台積電ADR重挫6.41%。新加坡富台指期貨同步大跌近6%，市場推估週一（10/13）台股可能開盤重挫逾1600點。消息一出引爆投資人恐慌，不過多數網友卻不買單，直呼「別鬧了，這劇本看過太多次」。

報導指出，美股費半與那指分別重挫6.32%、3.56%，富台指期貨跌幅推算台股或重挫1600點。財經粉專「投資癮」分析，市場氣氛恐快速轉變，預估台股週一將開低逾千點，甚至挑戰1500點跌幅。不過也有分析指出，國安基金截至9月底仍獲利37億元，且已宣布「持續護盤」，為市場信心注入穩定劑。

部分網友認為市場反應過度，「稀土跟台灣沒關係，到底在跌什麼」、「四月兩天跌停都經歷過了還有人怕嗎」、「國安基金還在，不必太擔心」、「跌1600就歐印」、「恐慌就是好買點，定期定額QLD」。也有老手淡定表示，「每次都說不一樣，但每次都一樣」。

另一派網友則認為這次恐怕真的「不一樣」。「稀土管制才是重點，AI硬體高度依賴稀土」、「中美這次來真的」、「大場面終於要來了嗎」、「跌1600太少，空軍加油好嗎」。也有揶揄聲指出「這次台股連續跌停鎖一個月」、「大戶壓低開低走高，散戶預判的預判」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電 美股 川普 新加坡

延伸閱讀

一天重挫不代表整體盤勢改變 法人：觀察14日是否跌破13日低點

幣市大崩盤！166萬人爆倉5900億…網喊「韭菜不會只割一次」

台股明天預計「多殺多」將大跌？空哪一檔能有效抵虧損…網笑：被雙巴

安心了？國安基金傳明將「伺機護盤」！網：先殺散戶再進場撿屍

相關新聞

周一台積電（2330）恐跌停？新手急問怎麼賣…被反手回「你先掛我撿便宜」

美中關稅戰升溫，市場預期台股週一可能重挫，台積電也被點名恐遭波及。一名股市新手在PTT發文表示，自己在1400元買進台積電，擔心周一會「跌停開」，焦急詢問：「要掛跌停還是市價賣？」沒想到留言區瞬間歪樓

台股長期不會輸？網友一句話打臉「買低賣高」理論

有投資人信心滿滿認為，台股長期向上、只要買好公司、低價進場，根本不可能輸。他舉例去年千點急跌與四月關稅風暴後都迅速回升，強調「長線怎麼會輸？」此言一出引起網友群起討論，留言區瞬間炸開，從理性反駁到無情

富台指跌6%傳台股恐崩1600點？網一面倒喊：這次又「不一樣

川普宣布對中國進口品加徵100%關稅後，美股四大指數大殺盤，連帶台積電ADR重挫6.41%。新加坡富台指期貨同步大跌近6%，市場推估週一（10/13）台股可能開盤重挫逾1600點。消息一出引爆投資人恐

黃立成加密幣慘賠16.7億仍淡定？網笑稱「皆是帳面不賣不算虧」

加密貨幣市場再掀風暴！藝人黃立成近日傳出因槓桿操作被強制平倉，帳面損失高達16.7億元台幣，成為此次「爆倉潮」中最受矚目的焦點。不過他本人卻在社群平台淡定回應「過程很有趣」，引發外界驚呼「心臟比比特幣

股市恐慌夜再起？網友求解「明天怎麼不殺低」眾人一句話曝真理

台股震盪再起，不少投資人周末提前焦慮。一名網友在PTT股板發文表示自己手上持有00878、美債與垃圾債ETF及個股共約320萬元，雖然部分仍有獲利，但擔心週一開盤恐慌殺盤，忍不住求助「明天要怎麼克服恐

有人恐慌嗎？台股預告千點跌…網喊「怕跌不夠深」

美中關稅戰再起，市場預期周一開盤恐重挫千點，不過PTT股板氣氛卻出奇淡定。原PO發文直言：「感覺恐慌的人不多，反而一堆人準備低接。」並好奇問：「那是不是開低走高的機率很高？」這番提問瞬間引爆討論，有人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。