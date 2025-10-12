黃立成加密幣慘賠16.7億仍淡定？網笑稱「皆是帳面不賣不算虧」

加密貨幣市場再掀風暴！藝人黃立成近日傳出因槓桿操作被強制平倉，帳面損失高達16.7億元台幣，成為此次「爆倉潮」中最受矚目的焦點。不過他本人卻在社群平台淡定回應「過程很有趣」，引發外界驚呼「心臟比比特幣還硬」。

據報導，黃立成在「去中心化衍生品交易所」操作以太幣，短短20多天內帳面獲利高達4450萬美元（約13.7億台幣），未料行情急轉直下，最終反虧1000萬美元（約3億台幣），等於整體損失高達16.7億。面對巨額虧損，他仍在社群貼文中以「很有趣」形容這次經驗，展現出資金雄厚與心態穩定的一面。

不少人表示佩服他的心態，「反正都是帳面而已，不賣就不算虧」、「他還有1.5億美金，小意思」、「對他來說只是小錢」、「大割以前賺到翻掉，這是小賭怡情」。也有人調侃「瘦死的駱駝比馬大」、「他賠16億就像我們賠16萬」。

另一派網友則以戲謔語氣回應，「麻吉割割 底加底加」、「他割不知道多少韭菜了」、「你村幾根懶覺補三小」、「有錢人的娛樂就是這麼枯燥無華且樸實」。也有人反思，「能賺13億7000萬還不獲利了結的人，你還擔心他？」、「這次要割誰了？」、「報導寫得像賠光，其實本金厚得很」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。