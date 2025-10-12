台股長期不會輸？網友一句話打臉「買低賣高」理論

有投資人信心滿滿認為，台股長期向上、只要買好公司、低價進場，根本不可能輸。他舉例去年千點急跌與四月關稅風暴後都迅速回升，強調「長線怎麼會輸？」此言一出引起網友群起討論，留言區瞬間炸開，從理性反駁到無情打臉，全都來了。

原PO指出自己看好台股長期趨勢，認為歷次大跌後都會回來，因此只要「選好公司、買在低價、放得夠久」，股市就不可能虧損。不過不少網友並不買單，提醒市場充滿變數，並非所有股票都能走出谷底，更有人質疑「哪間公司算好？哪裡才是低價？」

也有網友半認同這種「長期投資信仰」，認為「買台積電刪APP，十年後你會感謝我」、「對啊又不會輸」、「有國安好安心」。有人甚至樂觀喊出「台積年底1800」、「台股根本不會跌」，展現對多頭的信念。也有網友補充「去年高點後也洗盤一年，現在可能重演」，呼籲耐心等待。

更多留言則潑冷水，點出盲點：「股價殺到吃屎的時候，會有好公司？股價在天上飛的時候，會有爛公司？」、「你突破盲點了！」、「看得出來沒減碼的很急笑死」。有人用實例反問：「1975的國泰和1300的紅茶，你覺得要放多久才回去？」還有人吐槽「這次不一樣，大的要來了」、「股版廢文連發真的急了」。

