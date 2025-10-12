股市恐慌夜再起？網友求解「明天怎麼不殺低」眾人一句話曝真理

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
周末台股投資人討論「恐慌日」因應策略，不少人喊話「刪App才是王道」，提醒理性分批布局比盯盤更重要。圖／聯合報系資料照片
台股震盪再起，不少投資人周末提前焦慮。一名網友在PTT股板發文表示自己手上持有00878、美債與垃圾債ETF及個股共約320萬元，雖然部分仍有獲利，但擔心週一開盤恐慌殺盤，忍不住求助「明天要怎麼克服恐懼，不要殺低？」此文一出引起熱烈討論，留言區出現一面倒的共鳴建議。

原PO透露，資金配置約四分之一仍是現金，現持有00878約小賺2元、美債ETF被套1.5元、垃圾債ETF小賺1元、個股獲利約10萬。他擔心週一行情如四月那波連跌幾天，內心不安想提前設防。許多網友紛紛留言分享「抗恐慌」心得，有人理性分析分批加碼策略，也有人直接建議最有效的方法是...關掉交易App。

不少人主張保持冷靜、理性操作，「沒開槓桿ok的」、「放著都不動，如果真的跌三天再加碼」、「明天買5%資金然後看戲，明後天再跌再買10%、15%，越跌越買多」。也有網友鼓勵原PO以規劃化方式進場，「設定跌幾%，進場幾成資金呀，跌3%進2成，跌5%再進3成」。還有人安撫說「美債明天就翻正了怕什麼」、「國安基金護盤不用恐慌」。

但也有一派語氣更直接，認為根本「不用克服，直接刪App就好」。留言一面倒出現「刪app」、「不要開app」、「關app」、「專心上班刪app」等建議；另有人打趣回覆「高能兒你好，不要看不就好了」、「開盤秒清空，跌深接回，選我正解」、「全賣，這次不一樣，會回15000」。有網友甚至戲稱，「股神是泥」、「我這有一本如來個股秘笈」，在玩笑中透露股市焦慮的普遍性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

