快訊

未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

周一台積電（2330）恐跌停？新手急問怎麼賣…被反手回「你先掛我撿便宜」

聯合新聞網／ 綜合報導
新手喊「要逃」，老手卻笑著喊「我幫你收」。PTT討論台積電是否會跌停掀熱議，市場信心與恐慌同場角力。本報資料照。
新手喊「要逃」，老手卻笑著喊「我幫你收」。PTT討論台積電是否會跌停掀熱議，市場信心與恐慌同場角力。本報資料照。

美中關稅戰升溫，市場預期台股週一可能重挫，台積電也被點名恐遭波及。一名股市新手在PTT發文表示，自己在1400元買進台積電，擔心周一會「跌停開」，焦急詢問：「要掛跌停還是市價賣？」沒想到留言區瞬間歪樓，從真心建議到爆笑反串，成為週末熱門討論串。

原PO指出，他預感周一可能重演四月崩盤劇本，「應該會跌幾天，所以想先賣掉台積電避風頭」。但身為新手，不確定「該掛跌停還是市價」，因此上網求助。問題一出，立刻引來大量網友留言，有人勸他冷靜、有人成心搞笑，也有人笑說「拜託你真的掛跌停」。

不少人提供實際建議，提醒台積電長期仍具穩定性：「盤前掛跌停，只要不鎖死就能賣得掉」、「政府一定會拉台積電，雖然不會是第一天，但如果你空手敢追嗎」、「台積電應該是最安全的股票了，真心不建議隨便出」。也有人強調短線波動難免，「長期投資別被一天行情嚇跑」。

另一派則以半開玩笑的語氣留言：「拜託你掛跌停，真的拜託了」、「掛跌停我幫你收」、「跌停賣掉再買回來就低接了啊」、「這麼會猜高低就不會問這問題了」。還有人冷嘲熱諷：「台積電停損只有韭菜才會做的事」、「下一篇是不是0050買在61怎麼賣？」讓整串留言笑聲不斷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 韭菜 關稅戰 美中

延伸閱讀

富台指暴跌…台股周一開盤恐崩逾1,660點？兩大名師看「支撐在這裡」

台股明天預計「多殺多」將大跌？空哪一檔能有效抵虧損…網笑：被雙巴

安心了？國安基金傳明將「伺機護盤」！網：先殺散戶再進場撿屍

幣市大崩盤！166萬人爆倉5900億…網喊「韭菜不會只割一次」

相關新聞

周一台積電（2330）恐跌停？新手急問怎麼賣…被反手回「你先掛我撿便宜」

美中關稅戰升溫，市場預期台股週一可能重挫，台積電也被點名恐遭波及。一名股市新手在PTT發文表示，自己在1400元買進台積電，擔心周一會「跌停開」，焦急詢問：「要掛跌停還是市價賣？」沒想到留言區瞬間歪樓

台股長期不會輸？網友一句話打臉「買低賣高」理論

有投資人信心滿滿認為，台股長期向上、只要買好公司、低價進場，根本不可能輸。他舉例去年千點急跌與四月關稅風暴後都迅速回升，強調「長線怎麼會輸？」此言一出引起網友群起討論，留言區瞬間炸開，從理性反駁到無情

富台指跌6%傳台股恐崩1600點？網一面倒喊：這次又「不一樣

川普宣布對中國進口品加徵100%關稅後，美股四大指數大殺盤，連帶台積電ADR重挫6.41%。新加坡富台指期貨同步大跌近6%，市場推估週一（10/13）台股可能開盤重挫逾1600點。消息一出引爆投資人恐

黃立成加密幣慘賠16.7億仍淡定？網笑稱「皆是帳面不賣不算虧」

加密貨幣市場再掀風暴！藝人黃立成近日傳出因槓桿操作被強制平倉，帳面損失高達16.7億元台幣，成為此次「爆倉潮」中最受矚目的焦點。不過他本人卻在社群平台淡定回應「過程很有趣」，引發外界驚呼「心臟比比特幣

股市恐慌夜再起？網友求解「明天怎麼不殺低」眾人一句話曝真理

台股震盪再起，不少投資人周末提前焦慮。一名網友在PTT股板發文表示自己手上持有00878、美債與垃圾債ETF及個股共約320萬元，雖然部分仍有獲利，但擔心週一開盤恐慌殺盤，忍不住求助「明天要怎麼克服恐

有人恐慌嗎？台股預告千點跌…網喊「怕跌不夠深」

美中關稅戰再起，市場預期周一開盤恐重挫千點，不過PTT股板氣氛卻出奇淡定。原PO發文直言：「感覺恐慌的人不多，反而一堆人準備低接。」並好奇問：「那是不是開低走高的機率很高？」這番提問瞬間引爆討論，有人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。