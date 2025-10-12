周一台積電（2330）恐跌停？新手急問怎麼賣…被反手回「你先掛我撿便宜」

美中關稅戰升溫，市場預期台股週一可能重挫，台積電也被點名恐遭波及。一名股市新手在PTT發文表示，自己在1400元買進台積電，擔心周一會「跌停開」，焦急詢問：「要掛跌停還是市價賣？」沒想到留言區瞬間歪樓，從真心建議到爆笑反串，成為週末熱門討論串。

原PO指出，他預感周一可能重演四月崩盤劇本，「應該會跌幾天，所以想先賣掉台積電避風頭」。但身為新手，不確定「該掛跌停還是市價」，因此上網求助。問題一出，立刻引來大量網友留言，有人勸他冷靜、有人成心搞笑，也有人笑說「拜託你真的掛跌停」。

不少人提供實際建議，提醒台積電長期仍具穩定性：「盤前掛跌停，只要不鎖死就能賣得掉」、「政府一定會拉台積電，雖然不會是第一天，但如果你空手敢追嗎」、「台積電應該是最安全的股票了，真心不建議隨便出」。也有人強調短線波動難免，「長期投資別被一天行情嚇跑」。

另一派則以半開玩笑的語氣留言：「拜託你掛跌停，真的拜託了」、「掛跌停我幫你收」、「跌停賣掉再買回來就低接了啊」、「這麼會猜高低就不會問這問題了」。還有人冷嘲熱諷：「台積電停損只有韭菜才會做的事」、「下一篇是不是0050買在61怎麼賣？」讓整串留言笑聲不斷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。