有人恐慌嗎？台股預告千點跌…網喊「怕跌不夠深」

美中關稅戰再起，市場預期周一開盤恐重挫千點，不過PTT股板氣氛卻出奇淡定。原PO發文直言：「感覺恐慌的人不多，反而一堆人準備低接。」並好奇問：「那是不是開低走高的機率很高？」這番提問瞬間引爆討論，有人信心滿滿，也有人喊「這次真的不一樣」。

原PO認為，除了上週才新進場的人可能緊張，其他投資人似乎早已準備「磨刀撿便宜」。他猜測這波若恐慌情緒不足，周一可能「開低走高」。但留言串迅速分裂成兩派：一邊主張「反彈V轉只是時間問題」，另一邊則警告「別忘了，四月那次大家也是這樣說的」。

不少人認為根本沒什麼好怕：「放心 根本跌不了 一堆錢等著進場呢」、「恐慌抄不到底就反彈了」、「跌深就加碼 演好幾次了 勝率100%」。也有網友打趣表示：「我非常恐慌 怕無法加碼」、「滿手現金等撿骨了」，甚至直言「開盤當沖抄底 V轉後中午高歌離席」，整體氛圍偏向樂觀。

也有網友冷水潑不停：「這次真的不一樣，長熊要開始了」、「殺下去台積電還有1350 肉太多」、「等一堆人恐慌後才會止跌」。另一派則語帶諷刺：「傻多今天嘴有多硬 明天就哭多大聲」、「四月一開始也是沒人恐慌，看看這次又要死多少韭菜」。更有人提醒「外資最愛散戶不恐慌，隨便倒都有人撿」。

