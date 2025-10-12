快訊

新壽發聲明籲啟動協調機制 李四川：快提合意解約補償金

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

北捷解鎖Apple Pay時間確認！明年7月開放 但跟西瓜卡還是不一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

有人恐慌嗎？台股預告千點跌…網喊「怕跌不夠深」

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT股板預告周一台股恐跌千點，卻一片樂觀，有人喊「滿手現金等撿骨」，也有人警告「長熊要來」。市場情緒兩極，成為週一開盤前最強對比。本報資料照片
PTT股板預告周一台股恐跌千點，卻一片樂觀，有人喊「滿手現金等撿骨」，也有人警告「長熊要來」。市場情緒兩極，成為週一開盤前最強對比。本報資料照片

美中關稅戰再起，市場預期周一開盤恐重挫千點，不過PTT股板氣氛卻出奇淡定。原PO發文直言：「感覺恐慌的人不多，反而一堆人準備低接。」並好奇問：「那是不是開低走高的機率很高？」這番提問瞬間引爆討論，有人信心滿滿，也有人喊「這次真的不一樣」。

原PO認為，除了上週才新進場的人可能緊張，其他投資人似乎早已準備「磨刀撿便宜」。他猜測這波若恐慌情緒不足，周一可能「開低走高」。但留言串迅速分裂成兩派：一邊主張「反彈V轉只是時間問題」，另一邊則警告「別忘了，四月那次大家也是這樣說的」。

不少人認為根本沒什麼好怕：「放心 根本跌不了 一堆錢等著進場呢」、「恐慌抄不到底就反彈了」、「跌深就加碼 演好幾次了 勝率100%」。也有網友打趣表示：「我非常恐慌 怕無法加碼」、「滿手現金等撿骨了」，甚至直言「開盤當沖抄底 V轉後中午高歌離席」，整體氛圍偏向樂觀。

也有網友冷水潑不停：「這次真的不一樣，長熊要開始了」、「殺下去台積電還有1350 肉太多」、「等一堆人恐慌後才會止跌」。另一派則語帶諷刺：「傻多今天嘴有多硬 明天就哭多大聲」、「四月一開始也是沒人恐慌，看看這次又要死多少韭菜」。更有人提醒「外資最愛散戶不恐慌，隨便倒都有人撿」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 關稅戰 美中 抄底 韭菜 外資

延伸閱讀

幣市大崩盤！166萬人爆倉5900億…網喊「韭菜不會只割一次」

台股明天預計「多殺多」將大跌？空哪一檔能有效抵虧損…網笑：被雙巴

周一「賣債買股」好時機到…跌一天就想換股？遭笑回：太急了兄弟！

安心了？國安基金傳明將「伺機護盤」！網：先殺散戶再進場撿屍

相關新聞

有人恐慌嗎？台股預告千點跌…網喊「怕跌不夠深」

美中關稅戰再起，市場預期周一開盤恐重挫千點，不過PTT股板氣氛卻出奇淡定。原PO發文直言：「感覺恐慌的人不多，反而一堆人準備低接。」並好奇問：「那是不是開低走高的機率很高？」這番提問瞬間引爆討論，有人

幣市大崩盤！166萬人爆倉5900億…網喊「韭菜不會只割一次」

加密貨幣市場再度爆雷！美國總統川普宣布對中國課徵100%關稅，引發全球資金湧向避險資產，幣市瞬間崩盤。根據Coinglass統計，僅24小時內就有超過166萬名交易者被強制平倉，金額高達5900億台幣

安心了？國安基金傳明將「伺機護盤」！網：先殺散戶再進場撿屍

美中貿易戰火再起，美股暴跌牽動全球市場，台股周一恐受波及下挫。報導指出，國安基金已嚴陣以待，準備「伺機進場」穩定市場。不過消息曝光後，PTT股板上卻是一片譏諷聲，網友質疑「2萬7護盤」根本是笑話。

台股明天預計「多殺多」將大跌？空哪一檔能有效抵虧損…網笑：被雙巴

一名網友在PTT股板發文表示「明天台股大腸面要來了」，手上滿滿多單想趁跳空開低時反手放空彌補虧損，想請教哪個族群「砍下去立馬見效」。貼文一出，立刻引發網友熱烈回應，從實戰派到反串派，留言區堪比盤前投顧

周一「賣債買股」好時機到…跌一天就想換股？遭笑回：太急了兄弟！

美股受川普關稅新制衝擊大跌，道瓊重挫、台積電ADR也罕見拉回。一名網友見到市場波動，忍不住發文請益：「周一是不是該賣美債、買股票？」他透露手上持有00795B，原本小賺，卻擔心後續債價再跌、股市反彈，

台積電飆破1400元！她嘆月薪3萬買不起 過來人點真相

台積電股價飆破1400元大關，成為許多投資人心中的夢幻標的。對此，一名女網友分享，自己月薪只有3萬元，好奇這樣的月薪要怎麼買台積電？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。