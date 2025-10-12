幣市大崩盤！166萬人爆倉5900億…網喊「韭菜不會只割一次」

在川普關稅風暴引爆美股重挫後，不少台股投資人週末也陷入恐慌。一名網友透露自己持有小台指期與聯發科期多單，平均成本分別為27300與1365，眼見週一恐慌開盤在即，焦急詢問「要砍還是撐？」貼文瞬間引起股

2025-10-11 11:02