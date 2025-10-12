幣市大崩盤！166萬人爆倉5900億…網喊「韭菜不會只割一次」
加密貨幣市場再度爆雷！美國總統川普宣布對中國課徵100%關稅，引發全球資金湧向避險資產，幣市瞬間崩盤。根據Coinglass統計，僅24小時內就有超過166萬名交易者被強制平倉，金額高達5900億台幣，第3大穩定幣USDe甚至一度脫鉤美元。這場被網友稱為「史上最大爆倉潮」的事件，讓許多投資人一覺醒來財富蒸發。
這波暴跌始於川普宣布新關稅政策後，市場避險情緒急升，Ethena推出的生息穩定幣USDe在幣安交易所一度跌到0.65美元。USDe主打「合成美元」概念，原設計應維持1美元價值，但受波動衝擊短暫脫鉤。儘管Ethena強調仍維持超額抵押，幣安也啟動調查與補償評估，但短線劇烈震盪已讓市場信心大受打擊。
部分網友指出脫鉤影響有限：「只有幣安內部價格脫鉤而已，原因是幣安剛好有高利活動導致一群人上現貨槓桿，連環爆瞬間耗盡流動性。」也有人認為市場很快會自我修復：「一堆幣都彈回來了啊，底就那一瞬間，搶到就發了」、「BTC還在10W+，怕啥。」
反觀另一派則毫不留情地諷刺：「說好的穩定掛勾美元，結果就是個笑話」、「韭菜不會只割一次」、「幣圈就是有錢人在玩的老鼠會，韭菜賺個飯錢，最後被割到賠身家」。還有人挖苦道：「川普蹲馬桶發推文，幣圈166萬人財產蒸發，快笑死XDD」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
