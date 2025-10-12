快訊

安心了？國安基金傳明將「伺機護盤」！網：先殺散戶再進場撿屍

聯合新聞網／ 綜合報導
國安基金傳出準備「伺機護盤」，PTT網友熱議「高點護盤」合理性，有人樂觀喊加碼，也有人酸「27000護什麼盤」。中央社
國安基金傳出準備「伺機護盤」，PTT網友熱議「高點護盤」合理性，有人樂觀喊加碼，也有人酸「27000護什麼盤」。中央社

美中貿易戰火再起，美股暴跌牽動全球市場，台股周一恐受波及下挫。報導指出，國安基金已嚴陣以待，準備「伺機進場」穩定市場。不過消息曝光後，PTT股板上卻是一片譏諷聲，網友質疑「2萬7護盤」根本是笑話。

報導指出，中國宣布加強稀土出口管制，川普再度揚言加徵關稅，使得美股上週五全面重挫，道瓊跌878點、費半崩跌逾6%，台積電ADR也重挫6.4%。法人分析，短期台股恐跟跌，但下檔仍有支撐，國安基金已召開會議，將依情況隨時進場護盤。分析指出，本週將有南亞科、台積電法說會等變數，是觀察指標。

部分網友仍肯定護盤意圖，認為「國安基金的作用就是恐慌時穩盤，本來就該逆市場」、「跟著國安基金買就對了」、「明天國安進場加上放空回補，大盤有機會開低走高」。也有人抱持樂觀態度：「明年6萬點不是夢」、「台GG跌就是加碼時機」。

但更多網友表達不滿，留言如「27000護盤笑死人」、「歷史高點護三小盤」、「國安基金快被玩壞了」、「高點護盤？是在掩護誰撤退？」、「先殺散戶再進場撿屍」、「這政府只會在高點做事」。不少人質疑護盤宣言形同喊盤，懷疑是否「先獲利了結再抄底」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

