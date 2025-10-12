台股明天預計「多殺多」將大跌？空哪一檔能有效抵虧損…網笑：被雙巴

一名網友在PTT股板發文表示「明天台股大腸面要來了」，手上滿滿多單想趁跳空開低時反手放空彌補虧損，想請教哪個族群「砍下去立馬見效」。貼文一出，立刻引發網友熱烈回應，從實戰派到反串派，留言區堪比盤前投顧聊天室。

原PO指出，近期行情波動劇烈，他預期明天台股恐出現「跳空大跌」情況，因此打算第一盤先倒貨、轉為空軍，想趁勢操作一波。他詢問：「現在那個產業爹不疼娘不愛、線型很差、籌碼很亂、散戶很多的？」希望網友提供放空名單「立馬見效」。

有不少網友認為這種極端情緒反而是「撿便宜」的好時機，留言如「我會趁機加碼台積電」、「下週是難得加碼機會」、「加碼2330才是對的」、「跌多我會加碼台積」。也有人看多AI與記憶體族群，認為短線下殺是洗盤：「AI、記憶體啊，一堆肉。」

但另一派則冷嘲熱諷，認為開盤追空風險極高，「笑死，等你空下去反而被嘎」、「跳空1500點你能追空個屌？」、「開低走高，一堆人畢業XD」、「多空雙巴，懂？」也有反串留言酸道「空漲停的股啊，空到跌停，20%(反串)」、「見紅就空啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。