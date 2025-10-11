周一「賣債買股」好時機到…跌一天就想換股？遭笑回：太急了兄弟！

美股受川普關稅新制衝擊大跌，道瓊重挫、台積電ADR也罕見拉回。一名網友見到市場波動，忍不住發文請益：「周一是不是該賣美債、買股票？」他透露手上持有00795B，原本小賺，卻擔心後續債價再跌、股市反彈，引起板上多空兩派激辯。

原PO指出，近期融資水位創新高、股市漲多後終於回檔，加上美債連漲多日、匯率尚穩，他想趁機「出清債券轉回股市」。他認為川普調高關稅只是短期風波，美債接下來可能再度下跌，而股市若回穩，將出現入場良機。

不過，多數網友提醒「不要太早嗨」，指出才跌一天難以稱為轉折，更有老手直言：「股債雙殺不是沒看過」。

支持者認為原PO觀察到節奏正確，留言包括「分批買吧，難保不會只跌一天」、「每一天都是買股的好時機喔」、「接下來報復性急單要來了，傻子才不買」。也有投資人認為短期利空出盡後，年底行情可期，「年底台股三萬點不是夢」。

反對者則勸他冷靜，「太早了」、「要崩了，要進美債避險」、「股債雙殺有聽過嗎」。還有人酸說「跌一天就特價？前面五個月都比這更便宜」、「你上漲不敢買，現在才想換，太遲了」。也有網友點出匯率因素：「台幣連31都沒跌回去，別急著賣債」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。