台積電飆破1400元！她嘆月薪3萬買不起 過來人點真相

台積電股價飆破1400元大關，成為許多投資人心中的夢幻標的。對此，一名女網友分享，自己月薪只有3萬元，好奇這樣的月薪要怎麼買台積電？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「月薪三萬怎麼買台積電啊？」為題，指出台積電股價漲破1400元，一張就要140萬元，而自己月薪只有3萬，雖然可以透過零股交易，但一次只買幾股，加上手續費，不確定是否划算？

貼文一出後，不少網友都表示「沒關係呀！我就一股一股買，然後逢低加碼金額拉高一點」、「妳現在不買就一路看它上去」、「月薪10萬的人也是買零股吧！沒這麼多錢一次一張買，定期定額零股買到現在也都翻倍了」、「老問題了，基本上有買放著都是賺」、「我是沒有很在意手續費多少，因為扣掉也沒差多少，只有後悔以前沒有多買」。

此外，也有部分網友回應「建議妳搞懂之前先不要買股票」、「會問這種問題，我建議妳這輩子好好工作就好，別想著要投資了」、「哪來那麼多人一張一張買？妳要確定欸，還是妳根本不懂？」。

