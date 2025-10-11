快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價飆破1400元大關，成為許多投資人心中的夢幻標的。示意圖，歐新社
台積電股價飆破1400元大關，成為許多投資人心中的夢幻標的。對此，一名女網友分享，自己月薪只有3萬元，好奇這樣的月薪要怎麼買台積電？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「月薪三萬怎麼買台積電啊？」為題，指出台積電股價漲破1400元，一張就要140萬元，而自己月薪只有3萬，雖然可以透過零股交易，但一次只買幾股，加上手續費，不確定是否划算？

貼文一出後，不少網友都表示「沒關係呀！我就一股一股買，然後逢低加碼金額拉高一點」、「妳現在不買就一路看它上去」、「月薪10萬的人也是買零股吧！沒這麼多錢一次一張買，定期定額零股買到現在也都翻倍了」、「老問題了，基本上有買放著都是賺」、「我是沒有很在意手續費多少，因為扣掉也沒差多少，只有後悔以前沒有多買」。

此外，也有部分網友回應「建議妳搞懂之前先不要買股票」、「會問這種問題，我建議妳這輩子好好工作就好，別想著要投資了」、「哪來那麼多人一張一張買？妳要確定欸，還是妳根本不懂？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月薪 台積電

「下次連假不留倉」周末關廁所慘了？小台期多單27300被套

在川普關稅風暴引爆美股重挫後，不少台股投資人週末也陷入恐慌。一名網友透露自己持有小台指期與聯發科期多單，平均成本分別為27300與1365，眼見週一恐慌開盤在即，焦急詢問「要砍還是撐？」貼文瞬間引起股

川普急縮？放話「100%關稅不取消」又稱要見習近平 網酸：TACO速度太快

美中關係再陷緊張。美國總統川普宣布對中國商品加徵「100%關稅」，美股三大指數全面重挫。不過，他隨後又改口強調「不會取消川習會」，此舉被外界解讀為再度上演熟悉的「TACO戲碼」，也引來網友滿滿嘲諷聲。

台積電飆破1400元！她嘆月薪3萬買不起 過來人點真相

台股創高還「繼續護盤」？國安基金進場184天賺36億…「這不是護盤是炒股」

台股站上歷史新高仍不撤守，國安基金確定「續護」引爆網友熱議。從今年4月川普政府對等關稅風暴以來，國安基金進場184天、帳上獲利高達36億元，台股也從17391點漲到27301點。眼看台股衝上史上新高，

台積電再好也不能只買它…AI泡沫1跡象「看到就要跑」！謝金河：漫步在雲端隨時小心踩雷

人工智慧（AI）投資狂潮不斷，帶動輝達(NVDA）、博通（AVGO）、台積電(2330）、鴻海（2317）等相關供應鏈股價大漲，但也引發泡沫化擔憂。財信傳媒董事長謝金河提及，輝達執行長黃仁勳結盟OpenAI執行長奧特曼、甲骨文董事長艾利森佈局投資AI，將深刻改變全球產業生態。

他問台積電會漲到多少？股民嗨迎主升段 1隱憂怕被「瘋狗」吃掉

輝達執行長黃仁勳消除市場擔心AI泡沬化的疑慮，台積電今天盤中一度衝達1,455元天價，最後收在1,440元，…

