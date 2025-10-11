快訊

「下次連假不留倉」周末關廁所慘了？小台期多單27300被套

聯合新聞網／ 綜合報導
網友曝小台指期與聯發科期多單被套，PTT股板熱議「要砍還是撐」，留言一面倒呼籲「連假不留倉」。本報資料照片
川普關稅風暴引爆美股重挫後，不少台股投資人週末也陷入恐慌。一名網友透露自己持有小台指期與聯發科期多單，平均成本分別為27300與1365，眼見週一恐慌開盤在即，焦急詢問「要砍還是撐？」貼文瞬間引起股板熱議。

原PO指出，禮拜五「關廁所」後才發現行情急轉直下，小台指期與聯發科期雙雙套牢，擔心週一開盤被洗出場。他坦言這次教訓深刻，強調「下次連假絕對不留倉」。

這番貼文讓不少期貨老手出面給建議，有人提醒「成本太高，還要補保證金」，也有人認為「發哥早已反應完，基本面沒變別嚇自己」，市場情緒呈現兩極。

部分網友鼓勵原PO撐住，認為行情只是短線震盪「看看8/20也是跌了幾百點 後來怎麼走」、「才跌一天就是洗盤啦 當然是加碼」、「發哥搞不好跌最少」、「多頭排列的急殺，只有砍在阿呆股」。也有留言指出「拉回是上車機會，跌一天就想賣要怎麼賺錢」，強調長線方向仍偏多。

不過，也有不少網友直接喊出「開盤砍光」，認為風險太高不值得凹單「10月倉沒救 建議開盤砍」、「週一是全崩 先保命」、「你這成本太高了 還要補錢QQ」、「你是追高殺低嗎 這麼高還做多」。部分投資人也提醒，操作前就該設好進退機制，「凹單只會陷入虧損循環」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

