川普急縮？放話「100%關稅不取消」又稱要見習近平 網酸：TACO速度太快

美中關係再陷緊張。美國總統川普宣布對中國商品加徵「100%關稅」，美股三大指數全面重挫。不過，他隨後又改口強調「不會取消川習會」，此舉被外界解讀為再度上演熟悉的「TACO戲碼」，也引來網友滿滿嘲諷聲。

川普10日指控中國「加劇敵意並收緊稀土出口」，宣布再加徵100%關稅，道瓊指數當天暴跌近700點。隔天他又向媒體表示「我沒有取消與習主席的峰會」，讓市場瞬間出現戲劇性反轉。

今年5月雙方才剛互降關稅，美方從145%降至30%，中方從125%降至10%，市場信心短暫回穩，如今又因貿易衝突升溫而動盪。分析指出，川普此舉或為政治策略，但也反映出美中互賴現實下的複雜拉鋸。

對於川普「話中有話」的動作，不少網友笑稱這已是他的日常操作，留言寫道「只有你會把狗話當真」、「幫自己人創造買點賣點啊」、「星期一真的太精彩了 開低走高機率變高？」、「TACO標準程序」。有投資人甚至半開玩笑表示「給你進場時機你不要」，認為市場劇烈波動反而提供短線操作機會。

也有不少人看不下去川普的反覆發言，留言批評「堂堂一個美國總統 怎麼這麼孬啊 笑死」、「他是在惡搞嗎」、「美國就強盜啊」、「垃圾川早點跪下去才不會損失太多啦 狗東西」。還有人嘲諷這樣的政策搖擺不僅拖累市場，也讓國際對美國信任度再度下滑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。