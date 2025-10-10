台股創高還「繼續護盤」？國安基金進場184天賺36億…「這不是護盤是炒股」

台股站上歷史新高仍不撤守，國安基金確定「續護」引爆網友熱議。從今年4月川普政府對等關稅風暴以來，國安基金進場184天、帳上獲利高達36億元，台股也從17391點漲到27301點。眼看台股衝上史上新高，這場「護盤神話」卻被網友酸爆：「史高護盤，厲害了！」

根據官方公告，國安基金自4月9日奉命進場後，持有股票市值提升逾36億元，光現金股利就有1.27億元。當初進場時，台股連三日重挫近4,000點，如今卻漲近萬點。外界原以為基金將順勢退場，但小組例會決議因川普關稅談判未定，決定「繼續護盤」，讓不少人傻眼直呼：「到底在護誰的盤？」

有網友認為，國安基金確實達到穩定市場的效果，甚至帶動信心回籠，「護盤護到賺爛」「國安基金這波真神」「跟著國安做真的不會賠」。也有人戲稱這次護盤堪比「主權基金」，「守住台灣！」「4月中買在低點的，現在都要感謝國安」。

但更多網友忍不住吐槽，「27000點護盤？」「史高護盤笑死」「這不是護盤，是炒股吧」「賺太多不想走」「政府帶頭炒股算了」。甚至有人警告：「真的要崩的時候一起砸下來怎麼辦？」、「護到變崩盤，韭菜會哭」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。