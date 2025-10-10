快訊

台股創高還「繼續護盤」？國安基金進場184天賺36億…「這不是護盤是炒股」

聯合新聞網／ 綜合報導
國安基金進場184天帳上獲利36億，台股創歷史新高仍宣布續護，引爆網友熱議「史高護盤」成笑點。中央社
國安基金進場184天帳上獲利36億，台股創歷史新高仍宣布續護，引爆網友熱議「史高護盤」成笑點。中央社

台股站上歷史新高仍不撤守，國安基金確定「續護」引爆網友熱議。從今年4月川普政府對等關稅風暴以來，國安基金進場184天、帳上獲利高達36億元，台股也從17391點漲到27301點。眼看台股衝上史上新高，這場「護盤神話」卻被網友酸爆：「史高護盤，厲害了！」

根據官方公告，國安基金自4月9日奉命進場後，持有股票市值提升逾36億元，光現金股利就有1.27億元。當初進場時，台股連三日重挫近4,000點，如今卻漲近萬點。外界原以為基金將順勢退場，但小組例會決議因川普關稅談判未定，決定「繼續護盤」，讓不少人傻眼直呼：「到底在護誰的盤？」

有網友認為，國安基金確實達到穩定市場的效果，甚至帶動信心回籠，「護盤護到賺爛」「國安基金這波真神」「跟著國安做真的不會賠」。也有人戲稱這次護盤堪比「主權基金」，「守住台灣！」「4月中買在低點的，現在都要感謝國安」。

但更多網友忍不住吐槽，「27000點護盤？」「史高護盤笑死」「這不是護盤，是炒股吧」「賺太多不想走」「政府帶頭炒股算了」。甚至有人警告：「真的要崩的時候一起砸下來怎麼辦？」、「護到變崩盤，韭菜會哭」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國安 台股 川普 炒股 韭菜 主權 對等關稅

相關新聞

台股創高還「繼續護盤」？國安基金進場184天賺36億…「這不是護盤是炒股」

台股站上歷史新高仍不撤守，國安基金確定「續護」引爆網友熱議。從今年4月川普政府對等關稅風暴以來，國安基金進場184天、帳上獲利高達36億元，台股也從17391點漲到27301點。眼看台股衝上史上新高，

台積電再好也不能只買它…AI泡沫1跡象「看到就要跑」！謝金河：漫步在雲端隨時小心踩雷

人工智慧（AI）投資狂潮不斷，帶動輝達(NVDA）、博通（AVGO）、台積電(2330）、鴻海（2317）等相關供應鏈股價大漲，但也引發泡沫化擔憂。財信傳媒董事長謝金河提及，輝達執行長黃仁勳結盟OpenAI執行長奧特曼、甲骨文董事長艾利森佈局投資AI，將深刻改變全球產業生態。

他問台積電會漲到多少？股民嗨迎主升段 1隱憂怕被「瘋狗」吃掉

輝達執行長黃仁勳消除市場擔心AI泡沬化的疑慮，台積電今天盤中一度衝達1,455元天價，最後收在1,440元，…

沒買台積電（2330）取暖文掀共鳴！網：修煉看別人賺錢的心酸

原PO在PTT股板自曝「從沒買過台積電或指數型商品」，今年靠PCB翻正後又在9月踩到昇貿、德律地雷，單月大虧270萬，忍不住喊出「是不是該退出股市？」。貼文引來大量網友留言取暖，也意外掀起「沒抱台積」

台達電（2308）衝上1000元…台股繼續大漲！直雲：抱好AI股票等著數錢

台達電1000元！台股繼續大漲 直雲說是多頭 昨天的台股大跌，但是直雲都沒有說要保守，因為現在就是多頭，不可以因為大跌就翻空，我這邊的方向就是明確的做多！跟著直雲做多就對了！ 今天的伺服器

大修正該買什麼？他想開兩倍槓桿 網勸首選「台積電、台股正2」

台股8日終場指數下跌148.27點、收27,063.68點。一名網友在PTT股板提問，考量最多僅使用兩倍槓桿，若市場出現20%以上大修正，應買進哪類資產；並自述4月布局NVDL至今約獲利200%。貼文引出大量回覆，討論焦點集中在「槓桿指數 vs. 個股龍頭」、「美元避險」與「能否真正在跌勢中進場」，嘲諷與勸戒並陳，顯示散戶對修正行情的進場紀律與風險承受度分歧明顯。

