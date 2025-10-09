他問台積電會漲到多少？股民嗨迎主升段 1隱憂怕被「瘋狗」吃掉

輝達執行長黃仁勳消除市場擔心AI泡沬化的疑慮，台積電今天盤中一度衝達1,455元天價，最後收在1,440元，創收盤新高，市值37.34兆元。有網友就好奇台積電會漲到多少？並認為以目前的股價來看，應該還是被低估了，不過得擔心最大變數來自川普，台積電是否會被吃掉變美積電？

一名網友於mobile01發文指出，美股的台積電ADR已經漲破300元，若換算成台股，股價應該要達1800元，扣除掉折價問題，至少也有1600元的水準，「那這樣目前台股的台積電股價不就明顯被低估了？」

原po認為，「覺得以目前的局勢來看，今年會上1600元，明年就會上2000元了」，而且下一季台積電財報出來，一翻兩瞪眼，現在台積電的本益比在24，如果炒短線，那可以逢低就買進，如果做長線，就是不用擔心，可以直接進場。

文章底下有人表示，「過去，有人預測1400，很多人不相信，也不敢買，如今超越了。後來，有人預測500，有人恐慌也不敢買，結果證明是唱衰，若回答漲到2000或跌到800，你敢買嗎？」

其他人則紛紛看好台積電漲到「2000+」、「以現在價位來看，長期投資不要買賣，每年預估至少漲20%」、「那個AI需求黑洞，不管用輝達還是超微，最終都是台積在賺」。「準備迎接主升段，先買個保險箱吧，放些賺來的錢」。

不過也有人直言，雖然台積電近幾年無競爭對手，但是，「台積電最大的敵人是川普，只要川普一放話，台積電股價就跌，就怕川普這個瘋狗要吃掉台積電」、「其實台積電能漲到多少是沒有意義的，重點是你持有多少，台積電今天是1455元，你賺了多少錢才是真正的有意義」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。