沒買台積電（2330）取暖文掀共鳴！網：修煉看別人賺錢的心酸

原PO在PTT股板自曝「從沒買過台積電或指數型商品」，今年靠PCB翻正後又在9月踩到昇貿、德律地雷，單月大虧270萬，忍不住喊出「是不是該退出股市？」。貼文引來大量網友留言取暖，也意外掀起「沒抱台積」投資人的共同心聲。

原PO表示，四月重傷後靠PCB股票總算翻正，卻在九月被中小股重擊，「整個9月大虧270左右，誰能比我慘QQ！」他自嘲沒買台積電也沒布局ETF，導致錯過今年以來的大盤漲勢。文末附上對帳單截圖，顯示虧損金額慘烈，引起不少人感嘆台積電真的是「國安股」。

對於原PO的虧損，不少人勸他別灰心，直言現在補買仍不遲，「現在買還不遲」、「買0050間接持有GG就好」、「打不贏就加入啊」。也有網友鼓勵他轉向穩定的指數投資，「買大盤屌打一堆人，回頭是岸加入指數仔吧」、「直接買台積槓桿更直接」、「本多忠勝，早晚有一天會勝利的」。

但也有網友毫不留情吐槽，「取暖啥，是自找的0.0」、「今年還可以賠破百萬真的蠻慘的」、「做股票那麼簡單的事還會大賠= =」。甚至有人開酸，「退出吧，連一股GG都不買真的不值得同情」、「忙輸大盤，你強你有慧根」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。