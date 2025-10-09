快訊

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

台積電收1,440元再創新天價 台股收27,301點、上漲238點

聽新聞
0:00 / 0:00

沒買台積電（2330）取暖文掀共鳴！網：修煉看別人賺錢的心酸

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人哀嘆沒抱台積電錯失漲勢，引來網友勸回頭「加入指數派」。今年AI、半導體帶動0050、台積電大漲，也讓錯過行情的散戶感受到「看別人賺錢的修煉」。（本報系資料庫）
投資人哀嘆沒抱台積電錯失漲勢，引來網友勸回頭「加入指數派」。今年AI、半導體帶動0050、台積電大漲，也讓錯過行情的散戶感受到「看別人賺錢的修煉」。（本報系資料庫）

原PO在PTT股板自曝「從沒買過台積電或指數型商品」，今年靠PCB翻正後又在9月踩到昇貿、德律地雷，單月大虧270萬，忍不住喊出「是不是該退出股市？」。貼文引來大量網友留言取暖，也意外掀起「沒抱台積」投資人的共同心聲。

原PO表示，四月重傷後靠PCB股票總算翻正，卻在九月被中小股重擊，「整個9月大虧270左右，誰能比我慘QQ！」他自嘲沒買台積電也沒布局ETF，導致錯過今年以來的大盤漲勢。文末附上對帳單截圖，顯示虧損金額慘烈，引起不少人感嘆台積電真的是「國安股」。

對於原PO的虧損，不少人勸他別灰心，直言現在補買仍不遲，「現在買還不遲」、「買0050間接持有GG就好」、「打不贏就加入啊」。也有網友鼓勵他轉向穩定的指數投資，「買大盤屌打一堆人，回頭是岸加入指數仔吧」、「直接買台積槓桿更直接」、「本多忠勝，早晚有一天會勝利的」。

但也有網友毫不留情吐槽，「取暖啥，是自找的0.0」、「今年還可以賠破百萬真的蠻慘的」、「做股票那麼簡單的事還會大賠= =」。甚至有人開酸，「退出吧，連一股GG都不買真的不值得同情」、「忙輸大盤，你強你有慧根」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 0050元大台灣50

延伸閱讀

0050申購台積電不需買進、交易成本低於006208！Ffaarr：但後者也不會吃虧

1400萬股票+500萬定存卻不敢買房！內行建議：All In0056用股息繳房貸

南亞科、華邦電、群聯飆漲！記憶體超級循環已到？專家：短線資金在換手

康霈「營收掛零」震撼彈！0050選股惹議、00922人氣急升

相關新聞

沒買台積電（2330）取暖文掀共鳴！網：修煉看別人賺錢的心酸

原PO在PTT股板自曝「從沒買過台積電或指數型商品」，今年靠PCB翻正後又在9月踩到昇貿、德律地雷，單月大虧270萬，忍不住喊出「是不是該退出股市？」。貼文引來大量網友留言取暖，也意外掀起「沒抱台積」

台達電（2308）衝上1000元…台股繼續大漲！直雲：抱好AI股票等著數錢

台達電1000元！台股繼續大漲 直雲說是多頭 昨天的台股大跌，但是直雲都沒有說要保守，因為現在就是多頭，不可以因為大跌就翻空，我這邊的方向就是明確的做多！跟著直雲做多就對了！ 今天的伺服器

中信金（2891）EPS再創高！九月0.57元奪金控第一、全年3元關卡突破

中信金（2891）九月份的EPS為0.57元，是目前公佈的七家金控裡面數據最高的一家，而今年累積EPS為3.06元，比去年同期的2.95元還要高約4％，但突破一個整數關卡就是值得高興的一件事情啊！

大修正該買什麼？他想開兩倍槓桿 網勸首選「台積電、台股正2」

台股8日終場指數下跌148.27點、收27,063.68點。一名網友在PTT股板提問，考量最多僅使用兩倍槓桿，若市場出現20%以上大修正，應買進哪類資產；並自述4月布局NVDL至今約獲利200%。貼文引出大量回覆，討論焦點集中在「槓桿指數 vs. 個股龍頭」、「美元避險」與「能否真正在跌勢中進場」，嘲諷與勸戒並陳，顯示散戶對修正行情的進場紀律與風險承受度分歧明顯。

CPI創4年半新低…物價平穩漲電價影響不大？ 網酸「活在平行時空」

主計總處公布9月消費者物價指數（CPI）年增1.25%，創下4年半新低，連續5個月低於2%。雖然10月起調漲電價，但官方強調影響不大。不過，這份「低通膨」報告卻在PTT引起炸鍋，許多網友直言「體感完全

台股這一波「魚尾」到底多大根？網笑：會一路游到三萬點

美股續強、台指夜盤再創高，台股多頭氣勢逼人。一名網友在PTT以「這次魚尾會有多大根？」為題發文，坦言自己前陣子減碼卻又FOMO回場，如今三天漲10%讓他又驚又喜，也好奇這波行情「魚尾」到底能撐多久。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。