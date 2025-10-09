台達電（2308）衝上1000元…台股繼續大漲！直雲：抱好AI股票等著數錢

台達電1000元！台股繼續大漲 直雲說是多頭

昨天的台股大跌，但是直雲都沒有說要保守，因為現在就是多頭，不可以因為大跌就翻空，我這邊的方向就是明確的做多！跟著直雲做多就對了！

今天的伺服器股票雖然早盤有點弱，但是在午盤後開始紛紛地發動，畢竟戴爾電腦和NVIDIA昨天都大漲，那今天台股的伺服器股票不漲就是在洗盤！所以完全不用擔心，我仍然看好Q4會有行情。

複習一下我們六虎將:台達電、鴻海、緯創、廣達、奇鋐和原相，我仍然是看好這六虎將。

我另外看好的小型股票是華邦電，今天則是看好系統電在洗盤未來會漲，因為太便宜所以沒有發文買入，但是大家都可以參考。

現在仍然是AI浪潮，我們抱好AI股票等著數錢就對了啦！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。