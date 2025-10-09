快訊

台達電（2308）衝上1000元…台股繼續大漲！直雲：抱好AI股票等著數錢

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台達電股價正式站上千元大關，台股續創波段新高，直雲強調「多頭格局明確」，呼籲投資人勿因短線震盪翻空。中央社
台達電1000元！台股繼續大漲 直雲說是多頭

昨天的台股大跌，但是直雲都沒有說要保守，因為現在就是多頭，不可以因為大跌就翻空，我這邊的方向就是明確的做多！跟著直雲做多就對了！

今天的伺服器股票雖然早盤有點弱，但是在午盤後開始紛紛地發動，畢竟戴爾電腦和NVIDIA昨天都大漲，那今天台股的伺服器股票不漲就是在洗盤！所以完全不用擔心，我仍然看好Q4會有行情。

複習一下我們六虎將:台達電、鴻海、緯創、廣達、奇鋐和原相，我仍然是看好這六虎將。

我另外看好的小型股票是華邦電，今天則是看好系統電在洗盤未來會漲，因為太便宜所以沒有發文買入，但是大家都可以參考。

現在仍然是AI浪潮，我們抱好AI股票等著數錢就對了啦！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 台達電 台股 NVIDIA AI

大修正該買什麼？他想開兩倍槓桿 網勸首選「台積電、台股正2」

台股8日終場指數下跌148.27點、收27,063.68點。一名網友在PTT股板提問，考量最多僅使用兩倍槓桿，若市場出現20%以上大修正，應買進哪類資產；並自述4月布局NVDL至今約獲利200%。貼文引出大量回覆，討論焦點集中在「槓桿指數 vs. 個股龍頭」、「美元避險」與「能否真正在跌勢中進場」，嘲諷與勸戒並陳，顯示散戶對修正行情的進場紀律與風險承受度分歧明顯。

中信金（2891）EPS再創高！九月0.57元奪金控第一、全年3元關卡突破

中信金（2891）九月份的EPS為0.57元，是目前公佈的七家金控裡面數據最高的一家，而今年累積EPS為3.06元，比去年同期的2.95元還要高約4％，但突破一個整數關卡就是值得高興的一件事情啊！

CPI創4年半新低…物價平穩漲電價影響不大？ 網酸「活在平行時空」

主計總處公布9月消費者物價指數（CPI）年增1.25%，創下4年半新低，連續5個月低於2%。雖然10月起調漲電價，但官方強調影響不大。不過，這份「低通膨」報告卻在PTT引起炸鍋，許多網友直言「體感完全

台股這一波「魚尾」到底多大根？網笑：會一路游到三萬點

美股續強、台指夜盤再創高，台股多頭氣勢逼人。一名網友在PTT以「這次魚尾會有多大根？」為題發文，坦言自己前陣子減碼卻又FOMO回場，如今三天漲10%讓他又驚又喜，也好奇這波行情「魚尾」到底能撐多久。

玩股票不會失智？他曝78歲阿公「長期做多月賺30萬」：跟單真的靈

Dcard有網友分享家中長輩投資近況，指78歲阿公退休後每日9點至13點半盯盤、僅做多不當沖，上月自稱獲利30萬元、阿嬤亦賺15萬元，並常報「明牌」。原PO直指「愛玩股票的人比較不會失智」引起熱議，留言焦點集中在長輩投資是否有助於持續學習與專注、是否屬於多頭紅利，以及「明牌」跟單與風險意識。

